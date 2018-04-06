繼農產品之後 美國頁岩油或成中國打擊目標

摘要：周三中國公布的對美貿易反制清單中就已包含液態丙烷等石化產品。分析稱，中國可以隨時拋棄美國的能源，但對於美國來說，能源是敏感話題，兩國可能最終達成協議，中國會明智地使用能源這張王牌。

市場擔憂，如果貿易戰升級，美國頁岩油田可能繼農產品之後成為中國打擊的目標。

周三中國公布的對美反制清單中，包括石化和液化丙烷產品。彭博報導稱，中國是美國石油和液化天然氣的最大區域買家，如果貿易戰進一步擴大，關鍵能源商品可能會捲入其中。

彭博援引 Hyundai Futures 駐首爾的商品分析師 Will Yun 的話說：

中國可以隨時拋棄美國的能源，因為其他地方也有大量供應，而對於美國來說，能源是敏感話題，兩國可能最終達成協議，中國可能不會在爭端中太快使用能源這張王牌，它會明智地利用。

北京時間周五凌晨，美國總統川普發布聲明稱，考慮在中國不公平的貿易報復，他已經下令美國貿易辦公室考慮對中國 1000 億美元進口商品徵收附加關稅，，但美國仍然計劃就貿易與中國進行磋商。

美國貿易代表萊特希澤隨即發布聲明表示，任何額外的關稅計劃都將經過相同的公示期。美國於 4 月 3 日宣布，對華 500 億美元的關稅措施清單將進行 60 天的公示。他表示，沒有關稅會在程序完成前生效。

萊特希澤稱，在經過詳細調查後，美國貿易代表辦公室發現大量的中國傷害美國經濟行為的證據。「基於這些證據，中國合理的反應應該是改變行為，就像中國此前多次承諾的那樣。」中國不僅沒有改弦更張，反而威脅要對包括農產品在內的大量美國出口品徵收額外關稅，這種做法將給美國帶來進一步傷害，因此川普的要求是正確的。

他同時提到，與 4 月 3 日所宣布的關稅類似，額外的關稅都要經歷公開評論程序，要到相應的程序完成後再生效。

美國的強硬表態之後，市場對貿易戰的擔憂再次升溫。標普 500 期貨一度跌超 1%，道指期貨一度跌超 400 點，現貨黃金短線急漲。

『新聞來源／華爾街見聞』