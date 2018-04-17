含金湯匙出生 韓國財閥貴族之後 快速掌權還擁免死金牌

南韓大韓航空大小千金均傳出不尊重員工的「霸道」行為，輿論為之嘩然。韓國經濟掌握在財閥手中，其子女也享受著常人難以想象的特權。

和訊網消息，例如這次惹出「扔杯門」風暴的大韓航空 (003490-KR) 二千金趙顯玟，她 2007 年以科長職位入社，不到 4 年升至常務補。

三星電子 (005930-KR) 李健熙會長長子李在鎔，1991 年 23 歲時以普通員工身份進入三星，2001 年晉陞為常務補，2003 年常務，2007 年專務，2010 年至今為三星電子代表。

李健熙次女李敘顯，29 歲 (2002 年) 以部長身份進入第一毛織 (001300-KR)，不到 5 年晉陞至副社長。長女李富真 1995 年以普通員工身份進入三星福利財團，於 2010 年晉陞到新羅酒店和愛寶樂園社長。

現代汽車集團 (005380-KR) 鄭夢九之子鄭義善副會長，1999 年進入公司，升至任員僅花 4 年時間。

據韓國經濟改革研究所統計，財閥後代入社之後升至企業任員平均需要 6.57 年，個別企業晉陞至代表一職需要 14.78 年，這對一般員工來講，是無法想象的。財閥後代晉陞速度過快實際上成為影響企業競爭力的負面因素。

除此之外，財閥貴族還享有「免死金牌」。特赦是韓國總統擁有的一項特權，可以針對特殊罪犯取消其背負的刑罰。如果還沒有被判刑，可以消除其公訴權。不少企業家因為貪污或者瀆職被判刑。即便是被判刑入獄，不少人後來也可以憑藉「能夠為國家發展做貢獻」的理由獲得特赦。

企業家犯罪，很多時候都是被判「有期徒刑 3 年，緩刑 5 年」。大多數人甚至稍微等等，就能成為特赦的對象，免除真正的刑罰。

SK 崔泰源第二次坐牢，雖被判刑 4 年，但只坐了 2 年半就出獄，靠的就是特赦。

2009 年，時任韓國總統的李明博就對因瀆職、貪污等判刑的三星集團掌門人李健熙實施了特赦。李明博當時強調：「是從國家發展的角度決定特赦的。」

韓國大財閥是韓國經濟快速增長的產物，20 世紀 60 年代開始，韓國的經濟建設中心向重工業傾斜。由於韓國是小國，只有搞「舉國體制」，傾其所有國家資源，以揠苗助長的方式來扶植韓國企業的發展。

而重工業講究的是聚集效應，無論是資金還是人力，其密集度都要求更高，這也給韓國財閥的產生提供了條件。這是典型的螺螄殼裡做道場，也必然給韓國經濟發展帶來巨大風險。

獲得了政府的扶持，韓國財閥的成長速度驚人，猶如一頭巨獸，將自己的觸角伸向韓國不同的產業，原本生氣活潑的中小企業在大財閥的打擊下迅速萎縮，韓國人有句諺語「韓國人一生無法避免三件事：死亡、稅收與三星」。

就目前來看，光是一個三星集團就佔了韓國國民整體 GDP 的 20%，前 30 大財閥合起來看，更是佔到 75% 之多，可以說韓國是一個名副其實的財閥之國。