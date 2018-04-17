摩根大通：歐股今年表現想超越美股 恐怕希望又要落空了

摩根大通資產管理公司表示，投資人期望今年歐洲股市的表現超越美國，可能又要落空了。

摩根大通全球多資產策略師 Patrik Schowitz 認為，Schowitz 表示，儘管歐股的表現還不錯，相較其他股市，在股價表現上並未有特別可稱道的地方，從歐股今年以來的表現來看，恐怕還沒有辦法超越美股

彭博社數據顯示，Stoxx 歐洲 600 指數的股數加權收益預估 2018 年的增率預估為 5.2％，而標準普爾 500 指數則預估為 21%，是其 4 倍之多。

歐股 2018 年股數加權收益表現預估落後美股甚多。（來源：Bloomberg）

Stoxx 歐洲 600 指數今年以來下跌 2.94%，相較於美國標普 500 指數的小漲 0.01%，表現仍然落後。

可以肯定的是，美股基準指數今年將受到科技股的推升，而科技股的收益，預計今年將上漲 31％，在標準普爾 500 指數 11 大類股中排名第 2。

歐債危機發生後的幾年中，儘管實施貨幣刺激措施、歐元走軟、歐洲地區經濟反彈，但看漲歐洲股市幾乎未獲得更佳的績效。

Schowitz 說，摩根大通正在美國和新興市場尋找機會，歐洲則是摩根大通「不太受歡迎」的市場之一。

對於歐股將有所表現的說法，Schowitz 認為，愈深入研究，就會知道此說立論不穩固，而我們正在反擊這樣的說法。