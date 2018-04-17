富邦媒插旗中古車市場 首波推2000輛認證車上線

看好台灣中古車市場商機，富邦媒 (8454) 宣布，旗下 momo 購物網即日起正式推出中古車服務，結合 200 家認證中古車行，首波推出近 2000 輛日本 GOO 認證中古車，提供民眾進行線上賞車，年底前更盼達成 8000 輛認證車目標，為國內首家切入車市的綜合型電商平台。富邦媒表示，台灣的中古車市場有很大的發展空間，不過現今的中古車商營銷模式模糊，對於消費者首重的車況、價格、品質保障及市場信用等需求回應仍不夠透明清晰，影響民眾購車意願；而 momo 購物網的優勢在於能保障消費權益的線上金流，結合具公信力的中古車認證單位，並提供第三方鑑定與保固，線上線下開創中古車新零售商機。



富邦媒指出，站上的中古車輛皆通過 GOO 鑑定。GOO 母企業 PROTO 是日本最大的購車資訊指標品牌，旗下 GOO 鑑定由日本自動車鑑定協會（JAAA）引進台灣，由持有專業證照的鑑定師針對中古車的車體外觀、車輛內裝、引擎機電、維修歷史 4 大項目進行檢查與評分，並核發鑑定書，讓受鑑定車輛的車況一目了然。



在賞車流程方面，富邦媒說明，消費者透過 momo 購物網能直接瀏覽清楚的車況鑑定報告及價格，挑選優質認證車並下訂 3000 元賞車券，即可預約賞車；下訂賞車券不僅擁有 7 天優先斡旋購買的權利，後續成功購車後，車商亦會折抵賞車券金額做為車款一部分；如消費者在下訂後 7 天內決定不購買，預約賞車券的 3000 元也將全額退還，讓消費者安心賞車。此外，若成功與車商簽約並完成交車，後續安心保固條件更優於市場條件，持續擔保車輛的安全性。



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