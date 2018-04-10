富邦媒Q1營收創同期新高 母親節檔期有望助攻Q2業績

受惠於「38 女王節」及春天換季需求助攻買氣，富邦媒 (8454)3 月營收為新台幣 32.4 億元，月減 2.52%，年增 29.7%，創歷史同期新高；累計第一季合併營收 101.8 億元，年增 34.3%，季營收及年成長率雙創同期新高。富邦媒表示，第二季迎來零售業上半年最大檔期「母親節」檔期，以及 3C 消費盛事「線上春電展」等活動，加上夏季商品早鳥買氣增溫，營運可望維持穩定表現。



富邦媒旗下通路包含 momo 購物網、摩天商城、電視購物及型錄，今年以來營收持續暢旺。3 月份進入零售業傳統淡季，但富邦媒搭配婦女節推出女性專屬「38 女王節」活動，造節的話題性加上促銷力度，帶動 3 月份網路通路營收年增率達 38.5%，其中 3C 家電業績年增率更達近六成；電視購物也維持正成長，流行精品類的年增率亦達 55.2%，為業績注入活水。



對於今年第一季營收及年成長率皆創上市以來新高，富邦媒表示，品牌商品的積極合作、倉儲物流的效率提升、行銷活動的多元化及行動購物持續優化等營運策略，已漸浮現成效，尤其網路購物自去年起逐季加速成長，今年第一季營收年增率更達 42.6%，表現亮眼；此外，行動購物亦是重要成長引擎，第一季年增率達 71%。



而對於原本成長趨緩的電視購物，富邦媒也指出，今年在商品結構及頻道調整的策略帶動下，第一季營收轉為正成長，呈現復甦回升之勢，因此電視購物將再擴大徵才，招募採購人員及購物專家，以期為產業帶來新面貌，持續推升成長動能。



迎接 4 月份到來，富邦媒將持續擴大與品牌的合作，除與「MUJI 無印良品」合作外，今年的母親節檔期也將推出行銷活動，期望全力衝刺母親節商機，為第二季挹注業績貢獻。







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