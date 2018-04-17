【港股解碼】石藥集團，2018年全力開拓新藥業務

過去的一年，石藥集團（01093.HK）股價實現了長足上漲，從8港元/股左右到23港元/股左右，漲幅超100%。

石藥集團股價走勢

2018年，石藥再傳喜訊，據4月12日的公告顯示，旗下“維宏”阿奇黴素片(0.25g及0.5g)獲藥監總局批准通過仿製藥品質和療效一致性評價，成為國內該品種首家通過一致性評價的企業。

阿奇黴素為大環內酯類抗生素藥，主要用於治療多種細菌感染，包括支氣管炎、肺炎、皮膚和軟組織感染、中耳炎、鼻竇炎、咽炎、扁桃體炎等。阿奇黴素亦可用於多種性感染疾病，包括衣塬體感染的疾病及淋病。此外，阿奇黴素片為該集團抗感染藥物的重點產品之一，於國內同品種市場佔有率領先。通過一致性評價，表示該藥品與原研藥品質和療效一致，可實現原研藥的臨床替代，能為患者提供優質優價的用藥選擇，同時也意味著石藥利潤來源又多了一重保障。

2017年，石藥利用行業升級轉型的契機，及自身在研發及創新上的優勢，以創新為驅動引擎，以國際化為重要推手，在市場上贏得了不俗的表現。

2017年，石藥集團業績保持理想增長

2017年，石藥集團錄得銷售收入約154.63億港元，同比增長25.0%（或按固定貨幣基準增長26.6%）；及股東應占溢利約27.71億港元，同比增長31.9%（或按固定貨幣基準增長33.6%）。每股基本盈利及每股攤薄後盈利均為45.48港仙，實現自二零一二年業務轉型以來連續五年的利潤高增長。除「恩必普」以外，集團的抗腫瘤產品亦實現快速增長，二零一七年的銷售收入達到10.32億港元，同比增長72.9%，成為另一個主要的增長動力，預期今後三年的增長將會加快。

其他指標方面，集團的經營活動帶來32.88億港元之現金流入（二零一六年：29.16億港元）。應收賬款平均周轉期（應收貿易賬款結餘相對於銷售額（包括在中國內銷的增值稅的比率）由二零一六年的41天輕微下降至40天。存貨平均周轉期（存貨結餘相對於銷售成本的比率）由二零一六年的116 天增加至二零一七年的173天，反映生產規模擴大及存貨水準提高以應付市場需求增長的需要。報告期內，集團的流動比率為2.4，高於去年的2.1；年度的資本開支為13.20億港元，主要用於擴大產能及提高生產效率。

進入2018年，隨著國家創新環境的進一步完善，創新藥將繼續迎來更大的發展契機。石藥秉持一貫的創新的優秀基因與傳統，將繼續加大新藥研發，全力拓展創新藥業務。

2018年，石藥集團全力拓展新藥業務

2018年，在國家鼓勵創新藥的大環境下，集團將積極跟進政策調整，抓搶機遇，全力拓展創新藥業務。

在新藥研發上，繼續加大投入和團隊激勵，加快已立項重點品種研發進程；並圍繞臨床疾病譜和自身優勢，加快具市場潛力的新靶點藥物的研發立項，通過自主研發和外部並購相結合，國內、國際的研發中心相互協作、補齊短板，著眼未來，擴充創新藥規模。在新藥行銷方面，持續加大空白市場、空白醫院的開發力度，擴充臨床銷售隊伍，釋放「恩必普」、「津優力」等重點品種的醫保紅利，加大「白蛋白紫杉醇」等重點新品的醫學研究投入，強化臨床推廣證據，以更專業化的學術推廣，提高醫生對產品的認可度。同時密切關注國家醫保政策調整和各省招標動態，保證重點產品中標價格平穩受控。在流通領域，集團將抓住兩票制下醫藥商業集中度提升的機會，拓展與大型醫藥商業企業的全面合作，發揮各自優勢，全力拓展終端市場。

同時，亦不會忽視普藥業務和原料藥業務。

普藥產品，在藥品生產和流通的政策變革之下，普藥行業集中度有望提升，對於具有產、銷、配送一體化的大型醫藥公司，因其體量大、產品滲透能力強、信譽高、市場覆蓋面廣及成本穩定的優勢，將會獲取市場先機。集團將利用自身的品牌影響、管道架構、行銷模式、流通及規模優勢等，深耕基層醫療市場。同時亦會不斷豐富普藥產品的新品種及新劑型，引入符合國家政策導向的中藥、兒科藥等普藥產品，培育和打造更具增長潛力的明星產品，建立「品牌普藥」，保持本業務的穩定增長。

原料藥業務，集團維生素C及咖啡因等原料藥業務在二零一七年表現優異。二零一八年，本集團將繼續通過技術升級、成本節降、國際高端認證及加強市場開拓，使現有業務繼續保持全球行業領先地位，並密切關注有關政策及國際原料藥行情的變化，在短長單簽訂、客戶開發、價格調整等方面，及時做好應對。

■ 作者｜董虹

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