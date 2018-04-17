【港股解碼】動力電池洗牌期將至，沃特瑪會應聲而落嗎？

近兩年在資本的助力下，所謂“新風口”如雨後春筍層出不窮，比如直播、短視頻、共用單車、動力電池、無人貨架……但風來的快，散的也急。當風消散，有人仍在九天翱翔，有人卻不得不面對滿地雞毛，比如本文的主角——沃特瑪及其母公司堅瑞沃能（300116-CN）。

動力電池生廠商“沃特瑪” 圖源：網路

沃特瑪運營欠佳，牽連堅瑞沃能

4月13日，堅瑞沃能發佈《關於2017年業績快報修正的提示性公告》，對2017年業績快報財務數據作出修正如下：

壞賬準備的計提金額4.65億元（人民幣，下同），補充計提售後服務費用2.73億元，計提商譽減值準備42至46億元。調整後，堅瑞沃能2017年實現歸屬上市公司股東淨利潤虧損由33.5億元擴大至37.5億元。

堅瑞沃能修改業績公告 圖源：深交所

堅瑞沃能解釋道，受國家新能源產業政策補貼調整、公司全資子公司沃特瑪業務擴張速度過快、應收賬款回收較慢、資金鏈緊張等綜合因素的影響，子公司沃特瑪淨利潤不及預期、並對沃特瑪後續未來盈利預估造成影響，因收購沃特瑪產生的商譽存在較大減值可能。

對比2016年堅瑞消防（後改名堅瑞沃能）52億天價收購沃特瑪，如今沃特瑪的處境實在是令人唏噓。先有供應商在沃特瑪總部大門前討債（堅瑞沃能已發公告承認逾期債務19.98億元），後有大股東持有股份被司法凍結，公司擬以貨抵債。今昔對比，讓人好奇一年半不到的時間裏，沃特瑪究竟發生了什麼？

高速擴張偏遇政策紅利消退

說起來，沃特瑪被收購後其實只做了一件事——瘋狂擴張。截止2017年底，沃特瑪共有11個生產基地落成，單個專案平均投資超過20億。這本來無可厚非，彼時動力電池大火、市場需求猛增、政策紅利優厚，擴張合情合理。何況沃特瑪2017年的業績驚人，動力電池裝機量超過2GWh，在行業內排名第三，不愁產品銷不出去。

遺憾的是等生產基地落成，國家政策補貼卻發生了變化。為遏制騙補，國家將新能源商用車的補貼申領條件拔高至需“運營滿3萬公里”。據預測，2018年新能源客車的補貼額度還將減少約40%，到2020年新能源補貼將徹底被取消。在高速擴張和補貼減少的背景下，沃特瑪會資金鏈緊張也就不難理解。

新能源電池補貼預計將在2020年完全取消 圖源：網路

但若僅僅只是以上兩方面的原因，沃特瑪和堅瑞沃能絕不會落入如此窘境。畢竟風口下的擴張是行業性的，政策紅利的削減也是行業性的，真正導致巨額虧損和商譽減值的根本原因是沃特瑪一直堅持的磷酸鐵鋰動力電池賣不動了！

產品更迭，行業迎來洗牌期

和比亞迪一樣，沃特瑪是做磷酸鐵鋰電池起家的，因此數年來始終堅持磷酸鐵鋰電池。但隨著動力電池行業的發展，不耐低溫、能量密度相對小的磷酸鐵鋰電池正逐漸被市場淘汰。

有數據為證，磷酸鐵鋰材料的市場占比正不斷下滑，而三元材料在電動車市場的占比份額卻整體呈現增長。事實上，就在今年2月，比亞迪已經宣佈“比亞迪於2018年陸續推出的新車型將全部切換為三元鋰電池”。

各類正極材料在電動車市場份額變化情況 圖源：中國產業資訊網

雖然沃特瑪也有在2018年開闢三元鋰電池業務的打算，但有兩個問題不容忽視：一是沃特瑪以往生產基地都是為生產磷酸鐵鋰電池所建，產線的改造需要時間更需要資金；二是三元鋰電池行業已有寧德時代一馬當先、比亞迪緊隨其後，同動力電池的新舊王者競爭，沃特瑪的優勢並不明顯。

回顧堅瑞沃能（300116-CN）股價走勢，可謂一路下跌，昨日（4月16日）更是跌出歷史新低4.2元，可見資本市場對沃特瑪和堅瑞沃能也是普遍看衰！沃特瑪能否通過產品轉型完成自救，給市場和投資人一個驚喜？讓我們靜觀後市演變。

堅瑞沃能（300116-CN）股價走勢 圖源：通達信

■ 作者｜熊思怡

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