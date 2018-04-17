藥效較好 但缺乏差異化：Tesaro子宮癌藥物有望贏過默沙東

小型生技藥廠 Tesaro (TSRO-US) 週一（16 日）宣布較優的臨床結果，顯示足以與大型藥廠默沙東 (MRK-US) 及必治妥施貴寶公司 Bristol-Myers Squibb (BMY-US) 抗衡，使股價週一收盤上漲 6.22% 來到 55.51 美元。

Tesaro 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

據了解，Tesaro 的代號 TSR-042 藥物，用於患有微衛星不穩定性高 (microsatellite instability high) 生物標誌物的子宮癌患者。也被用於「非小細胞」肺癌患者中，是一種常見的肺癌形式。

RBC 分析師 Kennen MacKay 在給客戶的一份報告中稱，Tesaro 必須與已獲准可治療這類子宮癌患者的默沙東 Keytruda 競爭。此外，Keytruda 和必治妥的 Opdivo 都已用於多種類的肺癌患者中。MacKay 提道，「最初的數據是有潛力的，並支持已知的 2 種檢測點抑製劑。鑑於缺乏進一步的差異化，我們繼續預測 TSR-042 的競爭環節將有所挑戰」。

Tesaro 的 TSR-042、默沙東的 Keytruda 和必治妥的 Opdivo 都屬於 PD-1 檢查點抑製劑相同的免疫腫瘤藥物（immuno-oncology）。這些藥物的療效是釋放體內的癌症免疫系統攻擊癌症細胞。

總體而言，47% 的子宮癌和 29% 的肺癌患者對 TSR-042 的治療有反應。進行比較，Piper Jaffray 分析師 Christopher Raymond 提道，默沙東的 Keytruda 在子宮癌中的反應率為 36%，其他 PD-1 抑製劑在肺癌中的反應率為 19% 至 20%。與 MacKay 相同，Raymond 希望看到 TSR-042 差異化的表現。

Raymond 的報告中提道，「我們發現這個初步的 TSR-042 數據很有意思，但會看看進一步的數據削減，以說明它的差異性。現在，我們很樂意以旁觀者的角度觀看，並保持中立評級（在 Tesaro 股票上）」。

Tesaro 在新聞發布會上稱，120 例患者中，包括患有子宮癌、肺癌、和其他癌症的患者中，有 9 位受到了嚴重或致命的副作用。

默沙東股價收盤上漲 2.5%，而必治妥股價下跌 7.78%。兩家股票還受到其他消息左右其股價，如死亡率風險的結果。