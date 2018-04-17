默克藥物試驗證明仍執肺癌藥物牛耳 必治妥施貴寶股價大跌

來自必治妥施貴寶 (BMY-US) 和默克藥廠 (MRK-US) 的肺癌末期免疫療法藥物，是 16 日華爾街最殷切期待的臨床試驗結果。試驗結果：默克的預期藥效高於必治妥。

默克股價收盤上漲 2.5%，而必治妥股價下跌 7.78%。

這些藥物能協助免疫系統對抗癌細胞，在不同類型的肺癌末期患者中進行了檢測，所以結果不能直接比較。兩家公司在芝加哥的美國癌症研究協會 (AACR) 會議上公布結果。

默克公司的藥物 Keytruda 在聯合化療的基礎上，死亡率風險較單獨化療降低了 51%。

與化療相比，必治妥的藥物 Opdivo 和其他藥物 Yervoy 將其研究中癌症擴散或死亡的風險降低了 42%。

Cowen Research 的分析師一直期望這些措施至少降低 30%，而兩者的表現都超乎預期。

兩項試驗的負責人都宣稱，試驗結果將改變醫生開藥治療肺癌的方式。

紐約大學 Langone Health 副教授 Leena Gandhi 談到了默克的研究，「這項試驗 (KEYNOTE-189) 的結果是足以改變現況。」

Memorial Sloan Kettering 癌症中心助理醫師 Matthew Hellmann 對必治妥的試驗結果表示，「這些足以改變醫療方式的數據確立了對高 TMB NSCLC 患者採用 nivolumab (Opdivo) 聯合 ipilimumab (Yervoy) 作為第一線治療方案組合的可行性。」

在英國必治妥的試驗中，這些專有名詞暗示了患者的特徵：它集中在那些在癌症中出現超過 10 種突變的類型，這種狀態被稱為「高腫瘤突變負荷」或 TMB。NSCLC 則是「非小細胞肺癌」的縮寫，非小細胞肺癌是最常見的疾病，通常占病例的 85%。 Hellmann 說，高 TMB 患者約占非小細胞肺癌患者的 45%。

這兩種藥物都是在尚未嘗試過其他療法、但其癌症已經擴散的患者中進行測試。

肺癌對醫學和華爾街都意味著巨大的利益：雖然它是男性和女性中第二常見的癌症，但它卻是導致與癌症相關性最高死亡率的病因。預計今年將有 23.4 萬多名美國人被診斷為肺癌，預計會導致超過 15.4 萬人死亡。

根據 Evercore ISI 分析師 Umer Raffat 的說法，這也意味著這是一個龐大的市場，投資者估計其市場潛力高達 100 億至 150 億美元。

根據 Cowen Research 的說法，默克可能在成本方面具有優勢，因為化學療法的組合藥物成本低於第二種免疫療法藥物。Keytruda 和 Opdivo 單獨售價約為每年 15 萬美元；Yervoy 可以為必治妥組合的價格增加約 10 萬美元。