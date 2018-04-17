白色巨塔難進攻 亞馬遜擱置販售與分銷藥品B2B事業

知情人士透露，亞馬遜（Amazon）(AMZN-US) 的 B2B 事業「Amazon Business」經過去年考慮後，已決定擱置販售和分銷藥品的計畫。

該公司反而透過 B2B 事業致力於銷售較不敏感的醫療供給品給醫院與小診所，但發現該事業比預期更具挑戰。

這個阻礙說明了進軍醫療供應產業和藥品產業的挑戰，即便如亞馬遜這樣的大公司也舉步維艱。在報導稱亞馬遜有意進軍此產業後，一些健康保健和醫療分銷公司的股價直直掉落，但在這些擔憂真的變成威脅之前還要花上一段時間。

亞馬遜變更計畫部份是因為，亞馬遜一直未能說服大醫院改變其傳統採購流程，這其中一般牽涉到數個中間人的問題，以及忠誠關係。

此外，知情人士也透露，亞馬遜尚須建立一套更複雜的物流網路，才能處理對溫度敏感的藥物產品。

儘管如此，亞馬遜尚未完全排除進軍藥品分銷產業，眾多報導推測，該公司將來某日會增加直接販售給消費者（B2C）處方藥業務。多位消息人士表示，一旦亞馬遜的規模更大，Amazon Business 也會考慮進軍製藥領域。

同時，公司不同的團隊繼續探索其他醫療保健項目，包括 Alexa 和秘密的「大挑戰 (Grand Challenge)」團隊，有時以「1492」代稱。

在這個消息傳出後，藥品和藥物分銷商店包含 Cardinal Health（CAH-US)（漲逾 3%）、 CVS (CVS-US) (漲逾 4%）、 McKesson （MCK-US) (漲逾 3.5%）和 Walgreens (WBA-US) (漲逾 3.7%) 等公司的股價大漲。

亞馬遜不再是威脅，CVS 股價大漲

比預期更難的挑戰

亞馬遜多年來一直向醫療診所銷售血糖儀、手套和聽診器等醫療產品，在美國 50 州內取得 47 州和哥倫比亞特區的許可。但知情人士透露，亞馬遜一直難與大型醫院系統簽訂契約，儘管召集了包含大醫院高層在內的顧問委員會。這些醫院集團有長期配合的分銷契約，例如 Cardinal Health 和 McKesson。許多醫院也在集團採購組織中持有股份，而這個採購組織代表他們談判，使用其集體談判能力。

除此之外，亞馬遜也不販售視為高風險的產品，即「第三類」設備，例如亞馬遜不販售任何需要植入人體內並維持生命的東西，像是起搏器等。一些大醫院不願意改向亞馬遜採購，部分就因為亞馬遜缺乏這一類產品。

亞馬遜欠缺風險較高的第三類設備

據一位專家稱，醫療保健供應鏈根深蒂固，很難打破。 Leidos Health 戰略和業務發展主管 Tom Cassels 表示，「醫院和醫療保健系統已經與他們現有的採購和供應鏈合作夥伴綁在一起， 很難成功複製亞馬遜在醫療保健方面的購買體驗。」

目前， Amazon Business 在醫療保健的甜蜜點是在較小型事業上，例如牙醫診所、獨立門診手術中心和小型醫生手術，其獲得許可的醫療服務因其便利性和經濟性受到歡迎。

儘管如此，《CNBC》採訪的幾位醫生表示，他們堅持與大多數供應商的現有分銷商合作，只依靠亞馬遜一些產品或緊急情況。

缺乏冷鏈

另一個亞馬遜進軍此產業的大屏障是倉庫和物流設備問題，因為亞馬遜的倉庫和物流非用以儲存和運送對溫度敏感的藥物產品。許多生物製藥公司要求其產品必須儲存、運送在高度控制的供應鍊系統中，例如有些產品必須隔離放置在冷凍庫中。

亞馬遜目前的物流系統沒有這麼複雜，知情人士表示，一些販售對溫度敏感產品的賣家必須使用客製化交付過程。這樣的供應鍊稱為「冷鏈」，這對亞馬遜來說，建置成本高昂。

根據 Pharmaceutical Commerce 的數據，截至 2017 年，需要冷藏儲存和運輸的製藥產品價值約為 2830 億美元，到 2021 年該部分預計將增長 70％。

亞馬遜的一家保健產品銷售商表示，「你不能使用 FedEx 或 UPS 卡車運送這些產品，這會是（建築上的）大工程。」