胡潤發布一季度獨角獸企業：騰訊音樂京東物流初上榜

4月17日，《2018第一季度胡潤大中華區獨角獸指數》發布，大中華區新發現33家獨角獸企業，其中騰訊音樂以1500億的估值領先，其次是京東物流，估值700億，緊随其後是平安醫保科技和壹賬通，估值500億。新上榜企業中，來自互聯網服務行業的最多，有10家，包括自如、曹操專車、天下秀和大搜車等;其次是文化娛樂行業，有5家，除了騰訊音樂，還有虎牙等;再次是汽車交通行業，有4家，包括北汽新能源、車和家和小鵬汽車等。總部在北京的最多，有13家，其次是上海10家，廣州和深圳分别有3家，杭州有2家，南京和無錫分别有1家。

新上榜企業中，愛馳汽車成立僅1年，平安醫保科技和哈羅單車成立僅2年，是榜單中最年輕的新晉獨角獸企業。胡潤百富董事長兼首席調研員胡潤表示：“如果模型、人才和資本都能到位，創業速度可以做到很快。”

21家原上榜獨角獸企業估值較上一統計周期有所提升，10家企業估值翻番，快手以4倍增長晉升超級獨角獸，并進入榜單前十;鬥魚完成新一輪6.3億美元融資，估值增長133%;金山雲繼D系列兩次累計5.2億美元融資後，再次獲得2億美元，估值增長107%。

螞蟻金服以4000億以上的估值位列榜首。4月10日消息，螞蟻金服計劃融資90億美元，估值將近1萬億人民币，本期胡潤獨角獸指數的數據截止到3月31日。

北京仍是獨角獸企業最多的城市，新增12家，上榜66家企業總估值近2萬億;其次是上海，新增10家，上榜38家企業總估值超過6500億;再次是杭州，新增3家，上榜16家企業總估值6800億。

互聯網服務行業獨角獸企業最多，上榜38家企業總估值超1萬億。互聯網服務行業也湧現了最多新晉獨角獸企業。

3家獨角獸企業已提交IPO申請：平安好醫生、51信用卡和映客。

樂信、愛奇藝完成IPO退出榜單。

4月初，餓了麽被阿里以95億美元全資收購，摩拜被美團以37億美元全資收購。這期胡潤獨角獸指數的數據截止到3月31日，因而餓了麽和摩拜仍在榜單上。

紅杉資本捕獲上榜獨角獸企業40家，新增13家;騰訊和IDG分别捕獲27家和22家，分别新增6家和10家。

由於區塊鏈領域公司在特定交易平台存在公開交易，區塊鏈領域沒有一家企業上榜。

港澳台地區沒有一家企業上榜。胡潤表示：“雖然我們調研範圍包括中國大陸和港澳台，但目前還沒有找到港澳台的獨角獸企業。”

(2018年4月17日，上海)胡潤研究院今日發布《2018第一季度胡潤大中華區獨角獸指數》(Hurun Greater China Unicorn Index 2018 Q1)，這是胡潤研究院第二次發布“獨角獸指數”。榜單結合資本市場獨角獸定義篩選出有外部融資且估值超十億美金的優秀企業，數據截止日期為2018年3月31日。

胡潤表示：“進入2018年，中國創業環境更加火熱，每三天就能發現一家獨角獸企業，希望獨角獸指數可以給投資者提供參考，支持更多創業者做大做強，弘揚創業精神。”

來源：新浪財經

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