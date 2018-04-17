中國動向2018年第一季度 同店銷售錄得中高單位數增長 零售表現錄得高單位數增長

香港，中國 - Media OutReach - 2018 年 4 月 17 日 - 中國領先的國際運動服裝品牌企業 -- 中國動向（集團）有限公司（「中國動向」或「公司」，連同其附屬公司「集團」，香港聯交所股份編號：3818），公佈於 2018 年第一季度，Kappa 品牌店鋪（不含 Kappa 童裝業務及日本業務）整個線下平台之同店銷售表現按年取得中高單位數增長。同時，零售表現按年錄得高單位數增長。

中國動向（集團）有限公司執行董事、首席執行官兼總裁張志勇先生表示：「很高興中國動向於期內業務運營表現在預期之內，同比 2017 年，Kappa 品牌整個線下平台之零售表現正在恢復中，期待日後以 Banda 系列為代表的核心品類產品線可以有更好的表現。」

關於中國動向（集團）有限公司（股份編號: 3818）

中國動向（集團）有限公司為一家中國領先的國際運動服裝品牌企業，於 2007 年 10 月 10 日正式于香港聯合交易所主板上市。集團主要在中國從事設計、開發、市場推廣及分銷品牌運動服裝。中國動向現擁有國際知名 Kappa 品牌在中國、澳門及日本的全部權益。中國動向於 2008 年 5 月 1 日完成收購日本運動服裝企業－Phenix。Phenix 品牌是日本市場佔有率位列第一的滑雪服品牌，在國際市場也享有較高的知名度。