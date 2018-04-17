康寶萊亞太健康早餐調查：方便快捷才是吃早餐的最大動因

香港 2018 年 4 月 17 日電 / 美通社 / -- 以讓世界變得更健康、更快樂為目標的全球營養品公司康寶萊 (Herbalife) 今天發佈《亞太健康早餐調查》結果。這項調查顯示了該地區消費者對早餐的態度和進食習慣。



康寶萊《亞太健康早餐調查》主要發現

康寶萊於今年 2 月對 11 個市場超過 5,500 名消費者進行了調查，包括澳洲、香港、印尼、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、臺灣、泰國和越南。結果顯示，大多數受訪者明白健康早餐對提升健康和管理體重的重要性，但對於維持每天吃早餐還是面臨很多障礙，而方便又快捷的早餐選擇將有助於養成天天吃早餐的習慣。

康寶萊亞太區高級副總裁兼董事總經理 Stephen Conchie 表示：「我很高興看到亞太區消費者明白吃早餐的重要性。我們相信每天吃健康早餐有很多好處，營養均衡的早餐不僅包含了一天必需的營養素，從長期來看也是大有裨益，包括加強新陳代謝，改善大腦健康和體重管理。」

Conchie 指出：「但我們從調查中發現，仍有很多人都不是每天吃早餐。其實克服這個障礙很簡單，只要早起床 15 分鐘，就能準備簡單的早餐，比如蛋白質奶昔。早餐吃得健康而且規律是一整天健康飲食的開始，有助於維持長期健康。」

吃早餐的好處

從調查結果可以發現，大多數亞太區消費者都清楚早餐的重要性，10 名消費者中有 8 位（79%）認為早餐非常重要，68% 的人覺得早餐是一天中最重要的一餐，相比只有 15% 的人認為午餐更重要，而 16% 的人則選擇晚餐。

在回答吃早餐有哪些好處時：

96% 的受訪者認為「為他們提供能量」

89% 的人認為「對個人健康有益」

89% 的人回答「促進新陳代謝」

在回答有關吃早餐習慣的問題時：

71% 的人主要在家吃早餐

13% 的人在工作場所吃早餐

10% 的人在上班途中吃早餐

只有 6% 的受訪者不吃早餐

亞太區消費者早餐吃什麼？

就營養成分而言，調查顯示，40% 的受訪者認為蛋白質是早餐最重要的營養素，但還是以提供身體熱量的碳水化合物為主。事實上，碳水化合物含量高的食物，如麵包或吐司（49%）、米飯麵條等傳統早餐（46%），以及熱飲料（46%）是亞太區消費者的早餐首選。

康寶萊營養理念 (Herbalife Nutrition Philosophy) 認為，為促進整體健康，每餐的卡路里攝入量應包括 40% 碳水化合物，30% 蛋白質和 30% 脂肪，以及每天 25 克纖維素和 8 杯水。

每天吃早餐的障礙

雖然調查顯示，大多數人每天都吃早餐，但仍有很多人因為以下三大障礙，而沒有養成天天吃早餐的習慣﹕

時間不夠（52%）

早上沒有饑餓感（32%）

準備早餐太麻煩（16%）

當被問到什麼能鼓勵他們每天吃早餐時：

41% 的受訪者表示「有充足的時間」

40% 的人表示「吃早餐更方便快捷」

38% 的人認為「更容易取得早餐」

康寶萊亞太區健康巡迴之旅

為了讓亞太地區的消費者瞭解如何透過積極的營養習慣來創造更健康更快樂的生活，康寶萊將於 4 月 13 日至 5 月 27 日在該地區舉辦第九屆亞太區健康巡迴之旅，活動包括在柬埔寨、香港、印尼、韓國、澳門、馬來西亞、菲律賓、新加坡，臺灣和泰國舉辦一系列醫學研討會和營養講座。期間康寶萊健康專家和康寶萊營養諮詢委員會 (NAB) 成員將分享他們在健康方面的專業知識，教育大眾每天吃早餐的重要性和益處，從而幫助他們培養健康的早餐習慣，促進整體健康。

康寶萊簡介

康寶萊是一家全球營養品公司，其目標是讓世界變得更健康、更快樂。自 1980 年以來，康寶萊便一直秉承著自己的營養使命：透過優質的營養品和營養計劃幫助改善人們的生活。康寶萊與獨立會員攜手致力為世界性難題提供解決方案：如營養不良、肥胖、人口老化、公共醫療成本快速上漲和不同年齡層的企業家增加等。在康寶萊高質量產品的背後是嚴謹的科學依據，且大部分產品均由康寶萊自主工廠生產。此外，康寶萊獨立會員深入社區，為消費者進行一對一輔導，鼓勵消費者擁抱更健康、更積極的生活方式。

康寶萊透過在全球逾 90 個國家的會員網路銷售其重點營養、體重管理、體健運動及個人護理產品。

康寶萊一直致力履行企業社會責任，透過康寶萊家庭基金 (HFF) 旗下的「康寶萊之家計劃」，將優質的營養品帶給有需要的孩子們。康寶萊同時也贊助了超過 190 名世界級運動員，運動團隊和體育賽事，贊助對象包括足球巨星 C 朗拿度 (Cristiano Ronaldo)、美國洛杉磯銀河隊 (LA Galaxy) 和其他奧運會運動團隊。

康寶萊全球員工逾 8,000 名，並於美國紐約證券交易所上市交易，股票代碼為 HLF，2017 年淨銷售額約為 44 億美元。詳情請瀏覽 http://herbalife.com/ 或 http://iamherbalife.com/。

康寶萊網站 http://ir.Herbalife.com 包含公司大量的財務和其他資訊。公司鼓勵投資者經常瀏覽其網站以獲取最新資訊。

傳媒諮詢：

康寶萊亞太區

亞太區企業傳訊副總裁 Daliea Mohamad-Liauw

直撥電話：+852-3589-2643

電郵：dalieal@herbalife.com

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