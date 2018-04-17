大市掉頭向下 地產銀行股受壓

港股今早走勢繼續反覆，大市承接美股升勢而高開39點，其後再代掉頭向下，恆生指數最新報30127點，跌188點；國企指數最新報11901點，跌106點。

地產股今早表現疲弱，獲主席李嘉誠多次 增持的長實集團(01113-HK)最新報66.05元，跌0.5%，新鴻基地產(00016-HK)最新報124.2元，跌1%，新世界發展(00017-HK)最新報11.2元，跌1.2%，恆基地產(00012-HK)最新報50.55元，跌0.7%。

隨著市場人士持續將港元轉換成美元，對香港掛息市場帶來上調壓力，銀行股今早表現未見教出，中銀香港(02388-HK)最新報37.9元，跌1%，東亞銀行(00023-HK)最新報32元，跌1.1.%，恆生銀行(00011-HK)最新報190.4元，升0.6%，匯豐控股(00005-HK)最新報75.3元，跌0.9%。

昨日急挫近4%的友邦(01299-HK)今早表現平平，最新報67.65元，跌0.1%，其他金融股方面，香港交易所(00388-HK)最新報257.8元，跌0.4%。

科技股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報402.4元，跌0.1%，易鑫集團(02858-HK)最新報4.35元，跌0.5%，閱文集團(00772-HK)最新報70.8元，升0.4%。

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