科技股四大天王FANG將解體？臉書、Google恐改列電信服務股

標普及明晟（MSCI）等主要指數將在 9 月公布新的產業分類，臉書（FB-US）及谷歌母公司 Alphabet（GOOGL-US）可能被改列為新增的「通信服務股」，同時意味著紅極一時的科技股四大天王 FANG 將解體。

《MarketWatch》報導指出，即將到來的產業分類變化意味著科技股成長率降低，但估值降低，同時也降低監管風險，可能使得科技股凝聚成風險較小且價值更具吸引力的明星族群。

MSCI 和標普全球股市產業分類將在 9 月增列通信產業，成分股主要由目前分布電信、技術和消費產業的個股組成。

高盛在報告中點名臉書和谷歌將自科技股被轉列為通信股，儘管最近臉書爆發用戶個資外洩的醜聞，但這兩家公司的總市值高達近 1.2 兆美元，且過去幾年來股價表現優異，一旦轉列通信股，市場擔心將削減科技股過去標榜的高成長性。

高盛表示，目前科技占標普 500 指數的權重近 25%，增列電信服務類股後，少了臉書和 Alphabet 兩大權值股，科技股的權重將被分化降至 20%，類股的估值及成長率也將受到影響。

科技股預計今年營收成長 15％、明年成長 7％，高於整體市場營收成長率分別為 6％和 5％（不包括能源產業，原油價格反彈導致經濟增長異常高漲）。高盛表示，新的產業分類施行後，科技股預計 2018 年和 2019 年的營收成長率分別降至 9％和 5％。

目前，科技股的企業價值與銷售比率為 4，本益比為 18.4 倍，新的產業分類後將分別降到 3.9 和 17.5 倍。

不過，新的產業分類主要對被動基金或被動型操作的投資人產生影響，例如追蹤科技股表現，並持有與指數及權重相同的成分股。