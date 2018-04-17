港股ADR指數升百點 油股走勢不一

美股周一反彈，港股ADR指數按比例計算收報30,416點，升100點，升0.33%。騰訊控股(007000-HK)收報403.49元，較港收市升0.49元；匯豐控股(00005-HK)收報76.52元，較港收市升0.57元；港交所(00388-HK)ADR收報259.52元，較港收市升0.72元；港交所(00388-HK)ADR收报259.52元，较港收市升0.72元。
內銀內險你升我跌，建設銀行(00939-HK)ADR收報8元，較港收市升0.02元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.67元，較港收市升0.01元；中人壽(02628-HK)ADR收報21.62元，較港收市跌0.08元。
國際油價下跌，油股走勢不一。中海油(00883-HK)ADR收報12.34元，較港收市升0.06元；中石油(00857-HK)ADR收報5.58元，較港收市跌0.01元；中石化(00386-HK)ADR收報7.35元，較港收市升0.03元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報73.6元，較港收市升0.06元；聯通(00762)ADR收報10.33元，較港收市升0.05元；中電信(00728)ADR收報3.58元，較港收市升0.02元。
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