社會主義就是樣樣都要有！法國政府製傳訊軟體夏天出爐

法國政府正在建立自己的加密傳訊服務軟體。全球主要的加密訊息應用程式，包括臉書 Facebook (FB-US) 的 WhatsApp 及法國總統馬克宏 Emmanuel Macron 最愛的英國 Telegram 軟體，都不在法國領土裡，增加了國外服務器數據洩露的風險。

臉書股價日線趨勢圖

這也不是法國政府第一次跨足科技業，2009 年也投資了 YouTube 的法國競爭者 Dailymotion。

據法國政府發言人提道，政府設立的新訊息軟體正在被政府高級官員檢視與測試，預計夏季的到來就會實施全體政府人員的使用。她提道，「我們需要找到一個未經美國或俄羅斯加密的加密訊息服務，考慮到可能存在的潛在違規行為，如同臉書 Facebook 等，所以我們應該帶頭另闢江山」。

2014 年併購 WhatsApp 的美國社交網絡臉書，近期因涉嫌讓其他企業獲取個人資訊，而引發了強烈的批評。法國政府發言人繼續提道，法國政府的加密應用城市是基於互聯網上免費使用的代碼開發的，最終可以提供給所有公民。她拒絕透露代碼或消息服務的名稱。

馬克宏的好友 - 現在也是政府顧問或部長 - 之前相當喜愛 Telegram 應用，也曾經在去年靠這個軟體獲得當選。馬克宏的一位官員提道，當時馬克宏希望使用一款加密過的訊息軟體，使競爭對手無法獲取內部消息。此外，總統的大部份支持官員也都加入了軟體的使用。

然而，因資安問題浮現，而政府的工作電腦及手機安裝的資安軟體不便使用 WhatsApp 及 Telegram。Telegram 是由俄羅斯開發者所設計，近期也因抗拒俄羅斯政府公佈部份訊息的命令而引發衝突。

WhatsApp 和 Telegram 都號稱訊息安全穩固，因他們的數據全部都進行了加密。WhatsApp 使用開放標準設計，而 Telegram 則是自己設計加密技術。