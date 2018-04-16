要發展海南島成「中國夏威夷」 由開放賽馬與體育彩票做起？

中國表示將鼓勵在海南島最南端的區域推行賽馬和擴大體育彩票，消息人士於《彭博》透露，此舉動可能最終將打開中國國內的博彩大門。

旅客景點城 / 圖：彭博

根據中國內閣批准的改革議程，中國將支持海南賽馬和其他項目的開發，包括海南的沙灘和水上運動等。海南島也將探索「體育彩票和大型國際比賽即時彩票的發展」。

雖然中國政府禁止所有形式的賭博，但它正式允許兩種類型的彩票 - 包括預測國際足球比賽結果的博弈項目。它也允許一些賽馬，但因賭博是被禁止的，中央政府也沒有大力推廣這項運動。

據了解，中國政府任何的博弈政策將影響及威脅市值 330 億美元的澳門，這個全球最大的博彩中心，以及亞洲其他博弈中心。澳門一直試圖吸引中國遊客和家人來這個與海南相似的區域度假。

商業集團中國彩票業董事長蘇國靜提道，「近年來中國賽馬運動迅速發展，但這是中央政府首次大力推行此業務，同時也鼓勵體育彩票的進一步發展。儘管還需要一段時間，但海南可能會嘗試開展更多體育賽事的彩票，包括賽馬和賽艇，以幫助推動海南的旅遊業」。

澳門是中國特殊的行政區域，是賭場賭博合法的唯一地區。這個前葡萄牙殖民地將在未來幾個月內公佈如何審查和發行於 2020 年到期的博弈許可證。澳門賭場大部分收入來自拉斯維加斯金沙集團 (LVS-US) 和永利度假村 (WYNN-US) 等本地單位的海外運營商。海南可能會支持當地開發商和運營商。

通常被稱為「中國夏威夷」的海南島將採取更多的免稅購物政策、增加國際航班的數量、並優先化旅遊業商機。

此外，對於海南島的期待包含了自 2020 年前開發自由貿易港口、並歡迎外國投資者投資、逐步禁止海南島上的化石燃料汽車銷售、鼓勵虛擬實境與人工智慧的發展等。

中國政府最高領導習近平應能增加本地和外國遊客到海南的客流量。之前企業和房地產開發商投入的數十億美元建設度假村和購物中心大多門可羅雀。在海航集團的債務危機中，該省面臨財政赤字，海航集團是全球擴張後面臨來自債權人壓力的最大綜合企業集團。