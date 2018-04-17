金管局出手力度加大 交易員：銀行已無法消化港元賣盤

港美利差未顯著收窄，套利交易持續，港匯不斷觸及 7.85 弱方兌換保證水平，外電顯示更一度低見 7.8502，香港金管局昨 (16) 日第 5 度出手承接港元賣盤，買入 35.87 億港元，令本周三 (18 日) 的銀行體系結餘降至 1665.13 億港元。

港匯弱勢持續，彭博顯示亞洲時段清晨 5 時許港匯曾低見 7.8502，其後全日多次觸及 7.85，及至約下午 3 時左右，金管局以 7.85 弱方兌換保證價再買入港元，為至今接貨規模最大的一次，連日來累計買入 132.5 億港元。

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金管局出手力度有一次比一次大的跡象，交易員認為，這反映本地銀行已無法消化港元賣盤。

香港《明報》引述海商業銀行研究部主管林俊泓表示，利率走勢不如預期，銀行不願在 7.85 接貨，以隔夜拆款利率為例，港美利差達 1.5% 之多，銀行全年的平均淨利差，亦可能只有約 1.5%，沒人願做賠本的生意。

事實上，昨日香港銀行同業拆款利率 (Hibor) 已全線抽升，隔夜拆款利率升逾 6 成至 0.18%，1 個月拆款利率升至 0.85%。不過港美利差仍然未明顯收窄，1 個月港美拆款利率仍有逾 1% 的距離。

昨日 Hibor 已全線抽升。 (圖：香港財資市場公會)

富邦銀行 (香港) 資產負債管理及交易部主管張宇翹表示，若無外在因素影響，單憑銀行體系結餘收縮，可能要縮減至只餘數十億元，才會促使拆款利率大幅抽升。不過，港元利率掉期上升，反映投資者正部署利率掉期市場，為利率上升準備。昨日 1 年期港元利率掉期升至 1.88% 的海嘯後新高。

利率掉期是指客戶把貸款在一定期限內，由浮動利率轉換成固定利率，而掉期息率上升，反映市場預期港息未來會上升，需要更大的成本把浮息貸款轉換為定息。

金管局前總裁任志剛表示，可從雙向兌換保證強弱方的 1000 點子範圍研究有否空間理順港美利率的關係，儘管空間不大。對此，金管局發言人表示，留意到有建議金管局應主動在港元強弱方兌換保證區間內 (7.75 至 7.85) 操作，例如增發票據或買進港元，以提升港元利率，惟金管局認為毋須進行主動利率調控操作。

香港利率其實自 2015 年以來已緩慢上升，只是較美國利率上升慢，但利差擴闊會帶來套利交易誘因，促使港匯轉弱，這亦是最近港匯轉弱並觸發弱方兌換保證的原因，表示套利活動有所增加。若金管局主動調控以提升港元利率，可能會引致資金流入港元，而抵銷利率上升的效用。

《星島日報》援引永隆銀行司庫蕭啟洪預期，在港美利差因素主導下，未來 2 周銀行結餘或會跌破 1000 億港元。

上商財資業務處研究部主管林俊泓亦預料，未來 2 周銀行結餘有機會跌穿 1000 億港元，5 月份更可能降至 200 億港元，屆時港元拆款利率升速將會加快，惟料加最優惠利率 (P) 仍是 9 月之事。

金管局進場干預港匯，加上敘利亞局勢不穩及中國經濟數據較預期差，3 大利空因素拖累，恒指昨收盤跌近 500 點，連續 3 日出現陰燭，已呈現一浪低於一浪的形態，全日跌 492 點至 30315 點，國指跌 254 點至 12008 點，成交額 1076.47 億港元。

大市做空率升至 12.35%。港股通連續第 3 個交易日走資，昨日淨沽盤達 29.71 億港元，3 日累計淨沽盤 57.35 億港元。