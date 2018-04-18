大難臨頭還公主病？玩具反斗城嫌競標者價格「過低」

上週由玩具富商 Isaac Larian 投標 6.75 億美元，意圖購買數百間破產的玩具反斗城門市，因出價「過低」而被駁回。玩具反斗城於去年 9 月申請美國破產保護第 11 章，目前正在維吉尼亞州的美國破產法院進行清算和資產拍賣。

Larian 希望以 6.75 億美元，購入玩具反斗城在美國和波多黎各擁有 735 間門市中的 274 間店面，並同時出價 2.15 億美元購入 82 間加拿大門市，做為 Larian 旗下 MGA 娛樂公司可增加的銷售渠道。MGA 是著名 Bratz 娃娃及 L.O.L. 驚喜！玩具的製造商。

圖：LittleTikes

報導指出，62 歲的 Larian 向破產商的銀行家提交了這份報告但被拒絕，因為價格「遠低於市值價格」。消息人士指出，除了販售店面外，也包含了玩具反斗城的智慧財產權。Larian 提道他不會放棄，並會繼續探討其他方案，提道除了拯救 13 萬個美國就業機會外，認為競標價格是「合理」的。

Larian 於 3 月 21 日就開展了一個 10 億美元拯救玩具反斗城計劃，並快速的設法購買眾多破產商的資產。然而，此計劃只從 2 千多人募資了 62,000 美元。Larian 提道這項計劃未必是個募資手段，反而是個公關手法，希望聚集更多有興趣的投資人競標玩具反斗城資產。

目前 8.9 億美元併購 356 間北美門市的資金來自於 Larian 本人及其投資人和銀行，而非從 MGA 娛樂公司所資出。他提道併購剩餘的門市相當急迫，「每一天的過去，都使玩具反斗城的價值下降，更多人失去了工作」。MGA 娛樂公司的 Little Tikes 玩家，大多是販售兒童卡車及兒童家具的產品，目前 40% 的營收都是來自於玩具反斗城。

Larian 不是玩具反斗城的唯一競標者。破產商的律師上週表示，已收到多筆出價超過 10 億美元的亞洲門市欲購書。然而，Larian 似乎對亞洲的店面沒興趣，再次提到是希望購買北美門市。