坐擁龐大外儲又跟美國競爭 川普要世銀減少中國貸款

為爭取華盛頓方面支持其 130 億美元增資計劃，世界銀行 (World Bank) 與川普政府達成協議，減少發放對中國的貸款，並提高其貸款利率。

世界銀行行長金墉 (Jim Yong Kim) 與美國財長姆努欽 (Steven Mnuchin) 近日達成這項妥協，預計它將在本周於華盛頓舉行的國際貨幣經濟組織 (IMF) 與世銀春季會議上主導幕後會談。

鳳凰國際 iMarkets 報導，世銀已承諾向較貧窮的經濟體提供貸款，以換取美國支持其一項計畫：即股東國向世行的主要機構國際復興開發銀行 (IBRD) 注資 75 億美元，另外向其專注於私營部門的機構國際金融公司 (IFC) 注資 55 億美元。諸如中國等國家將被劃入一個貸款利率更高的新組別。

美國財政部一位高級官員向英國《金融時報》表示，世銀應該聚焦的一項改革是向最需要貸款的國家發放貸款，最終目標是讓世界經濟增長加快，收入中位數提高，開發中國家最為關鍵。

世銀資料顯示，去年中國是 IBRD 最大借款國，獲得 24 億美元資金，在 IBRD 放貸總額中佔比 11%，超過其向全球教育和衛生計畫提供的資金。

美國的顧慮是，世銀將貸款發放給自歐巴馬提任總統以來，一直坐擁兆美元外匯儲備的、與美國競爭的大國。

但金墉辯駁，向正在崛起的中國提供貸款有助於鞏固世銀的未來，同時讓世銀在中國經濟改革中擁有發言權。

川普政府推動世銀停止向中國等國家放貸的努力恐無法立竿見影。熟悉談判的人士表示，在世銀為這些國家確定新的貸款組別的過程中，北京的資金成本不會立即上升。相反，向印度等更低組別國家收取的利率可能會降低。

美國智庫全球發展中心 (Center for Global Development) 的斯科特路莫里斯 (Scott Morris) 說：「他們不會讓世銀明年就停止向中國和與中國類似的國家提供貸款。」世界銀行拒絕置評。