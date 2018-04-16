想重返TPP？專家：美國恐要付出代價 川普這任做不到

日前報導，美國有意重新加入 TPP，但貿易專家認為，川普第一任的任期內恐怕做不到。

川普在今年 1 月達沃斯論壇上首次提到重新加入 TPP 的可能性，隨後沒有任何相關進展，政府官員表示，TPP 非川普政府的首要之務。

但隨時間過去可能有所不同，川普上週要求兩位高階經濟助手探討這個議題，顯示 TPP 議題在川普政府的議案排序上似有提前。然而，專家認為，除非美國花費數月研討地位並與貿易夥伴商議，否則其他國家恐怕不會搭理川普。

前美國總統歐巴馬時期的 TPP 首席談判者 Barbara Weisel 表示，「他們需要證據。」此前她亦是協助小布希總統 (George W. Bush) 處理亞洲事務的幹將。

原本 12 國的 TPP 協議在美國退出後，其餘 11 國繼續推進，已於上個月初簽訂 CPTPP （即所謂 TPP-11），預計最快今年年底前或明年上半年生效。

這意味，美國最早正式開啟加入 TPP-11 的談判大概落在明年某個時點。針對新成員的加入，所有 TPP-11 成員必須都同意，亦即每個成員都有否決權，所以如果川普想如願讓美國取得「實質上更好的交易」， 一如其推特文所指，美國恐怕很難取得全體成員的同意。

在初始 TPP12 國中，美國是最大經濟體

當然也有希望美國加入的國家，例如馬來西亞、越南和日本，他們加入 TPP 主要就是想有進入美國市場更好的途徑，讓中國知道他們也有替代方案，但也有一些 TPP 國家已經與美國有自由貿易協議。

2017 進口成長比例變動

TPP-11 的協議係以 TPP 為基礎，並為使其儘速生效而達成之彈性安排，保有接納未來美國重新加入之架構，僅是暫停適用 20 項原依美國要求而納入之條文，例如延長版權的期限、加強生物藥物的知識產權保護... 等。TPP-11 可能會願意將這些條文重新放入協議，但美國恐怕要為此付出代價。

華盛頓特區 Peterson 國際經濟研究所貿易專家 Jeffrey Schott 表示，TPP 11 國可能尋求美國讓步，不會因為美國加入而自動適用那些條文。這恐怕讓 TPP 協議又回到原點，回到川普親手扼殺且國會難以吞下的版本。

新版 TPP 會降低美國農產品的關稅，所以川普得仰賴農業為重的州國會議員來推動新 TPP。南達科他州 (South Dakota) 共和黨參議員 John Thune 在與川普會面後表示，「對農業來說，我們是要擴大市場，不是要限制他們。」

TPP 已經經過多年談判，各國都做出彼此的讓步，開放自家市場面臨多外來競爭，以期進入他國市場，但美國單方面希望爭取各國更多讓步，卻又不想放棄自己太多利益，恐會打破平衡。

Weisel 認為，美國可以聚焦與日本的雙邊溝通來改善這些交易，因為扣除美國後，日本是 TPP 協議中最大的經濟體。本週日本首相安倍晉三將與川普會面。

日本一直遊說美國重返 TPP，但川普認為直接與日本一對一談判，推動雙邊貿易會對美國最有利。

最初的 TPP 中，日本同意接受美國對進口皮卡車徵收 25% 關稅長達 30 年，讓底特律汽車產業有相當足夠的保護。下一步，美國可能促使日本付出更多，讓美國更多農產品可以進入日本市場

，甚至讓日本調降如天高的稻米關稅，因為稻米是日本長期以來的核心農作物，因此攸關國家安全。

為了讓美國重返交易，日本可能會接受這些改變，以期日美合作共同對抗中國。美國重擬北美自由貿易協定（NAFTA）就是一個模式，例如川普希望美國能在 TPP 汽車和汽車零組件的生產保有一定比例，美國貿易代表正努力推使墨西哥和加拿大這樣做。在 Nafta 下，62.5％的汽車製造必須在 Nafta 國家完成，才有資格享受免稅待遇，但川普政府希望提高這比例，並保證在美國完成更多的製造過程。

在 TPP 中，汽車製造的區域性含量沒有高於 45%，日本僅要求 30%，日本主張其他車廠應該可以從泰國和其他非 TPP 國家取得許多汽車零組件。

貿易專家認為，日本可能不會在這議題上糾結太多，其中一個可能性是，TPP 國家可以擴大至泰國、台灣甚至香港等，倘若有更多汽車製造商都納入了 TPP，那這些國家可能會同意提高地區性內容。

目前尚不清楚這樣的讓步是否奏效，Weisel 認為，這樣的談判「極具對抗性」，但如果美國認真考慮重新加入 TPP，這就是檯面上的議題。