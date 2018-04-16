美國將向世行增資130億美元 推動減少對中國貸款

摘要：媒體報導稱，世行行長和美國財長達成協議，世行承諾優先向更貧窮的國家發放貸款，換取美國的 130 億美元增資計劃。中國等中高收入的發展中國家，有可能會面臨更高的融資成本。

美國政府計劃向世界銀行增資 130 億美元，但希望推動世行減少對中國貸款。

路透和英國《金融時報》均報導了上述消息。IMF 和世界銀行將於 16 日在華盛頓舉行春季會議，兩家媒體均援引消息稱如無意外，美國財長梅努欽將在會上宣布增資計劃。

130 億美元的增資，包括對國際復興開發銀行的 75 億美元，以及對國際金融公司（IFC）的 55 億美元。國際復興開發銀行對中等收入的發展中國家提供貸款，美國財政部官員對英國《金融時報》稱，世行應該聚焦的一項改革是向最需要貸款的國家發放貸款。

去年，中國自國際復興開發銀行處獲得了 24 億美元資金，是該行的最大借款國，在該行總貸款中占比 11%。

世界銀行將為對中國等中高收入國家的貸款，制定新的定價系統，並將優先向更為貧窮的國家提供貸款。

路透社提到，世行或將提高更高收入國家的融資成本，而英國《金融時報》稱，中國的融資成本可能不會立即上升，但世行可以減少印度等低收入國家的借款利率。

世界銀行上一次增資是在 2010 年的春季會議上，當時世行增資 35 億美元，填補金融危機期間的大量借貸，為該組織 20 年來首度增資。

兩家媒體還提到，中國在世行的投票權將上升至 5.7%，仍排在第三位，次於美日。美國在世行有 16% 的投票權。

上周四在國會聽證會上，美國財長姆努欽稱，支持世界銀行以及其他多邊開發銀行，但力求國際金融機構「更有效地運作」。

白宮方面的態度轉變，被認為是世行總裁金墉的一次重要勝利。川普政府在去年 10 月的世行年會上拒絕了世行的增資要求，呼籲世行提高貸款效率。

上任以來，「美國優先」的川普對一系列全球組織都表達了懷疑，WTO 的地位就在美國強調雙邊貿易的影響下岌岌可危。

『新聞來源／華爾街見聞』