全球不確定因素一波接一波 國際資金多重資產配置流入歐亞

今年以來國際市場風波不斷，繼年初 FED 升息預期干擾後，美中貿易紛爭、臉書、亞馬遜、特斯拉等科技股利空消息相繼衝擊市場，國際股匯市表現震盪。富邦歐亞絲路多重資產型基金經理人謝秀瑛指出，儘管美國經濟仍舊穩健，但由於股市估值較高，國際市場在佈局上已將部分眼光放在歐亞區域上，從今年以來 EPFR 國際資金流向來看，亦顯示歐亞市場獲青睞，加上基本面體質或政策上均有長線利多支撐，建議投資人可利用多重資產配置概念來掌握歐亞市場行情。

根據 EPFR 資料統計，今年以來截至 3 月 28 日止，國際股債市資金仍以流向歐亞地區為主，股票型基金中，流入新興市場達 429.47 億美元，相對其他區域較高，另外歐股基金亦正流入 86.09 億美元；債市方面，主要也是流入新興市場債及投資等級債為主，分別達 115.7 億美元及 37.15 億美元，顯示國際上基金經理人看好歐亞市場表現。

謝秀瑛表示，2018 年要做好資產配置已無庸置疑，其中中國、歐洲經濟復甦力道明確，將是成長性最高的區域。根據 IMF 1 月份最新預估，中國 2018 年 GDP 展望將達 6.5%，表現仍傲於全球及新興市場，由於兩會已通過憲法修正案，預期之後經濟政策將趨於明朗，過往兩會後 A 股上漲機率達 6 成，且 5 月 A 股納入 MSCI 後仍有機會帶動資金進駐，展望維持看好。

另外，儘管印度近期受課徵資本利得稅影響，但近期印度股市多已反映利空，加上景氣數據持續擴張，以及 5 月季風雨季預估正常通常有利於經濟表現。在經濟體質以及長期改革看好下，IMF 預估 2018 年 GDP 成長可望達到 7.4%，展望十分正面。歐洲方面，儘管近期隨國際股市震盪回檔，但經濟仍維持復甦趨勢，PMI 製造業指數仍位於 2012 年以來相對高檔，在基本面穩健與估值相對較低下，仍具長線投資價值。

謝秀瑛建議，由於國際市場波動加劇，一般投資人操作難度增加，若配置單一市場或單一資產，因運用工具相對限制較多、操作上彈性較小，如遇重大風險事件，較難避免震盪風險。倘若透過多重資產來進行投資配置，如股、債、匯、REITs、或其他基金受益憑證 (如共同基金或 ETF)，並配置在不同地區但長期展望看好的市場，在操作彈性下跟隨市場趨勢靈活佈局，較有機會能提供兼具報酬且相對穩健之績效表現。

自富邦投信於 2017 年 4 月成立國內首檔多重資產型基金後，多重資產類型基金越來越受矚目，逐漸形成投資趨勢，截至今年 2 月已增至 8 檔，整體多重資產型基金規模也成長近 3 倍至新台幣 161 億元。