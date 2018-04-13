不怕貿易戰，持續看多新興債的3個理由

避難潮 新興債大吸金 新聞來源: 聯合晚報 2018/04/10 上周美中貿易摩擦升溫，美國 3 月就業數據卻大幅低於預期，推動投資等級公司債轉淨流入 26 億美元，次為新興債也轉淨流入 22 億美元，改寫近 11 周最大。摩根新興市場高收益債券基金經理人郭世宗表示，美中貿易戰消息紛雜，近期買盤觀望造成股市震盪，債券基金受惠避險情緒逆勢吸金，新興債也吸金 22 億美元，風險債買氣並未退縮。

中美貿易議題，使全球股市波動加劇，部分投資人將資金移往高評等債券，以規避股市價格波動，鉅亨基金交易平台認為，由於新興市場債大部分是新興國家的政府債 (美元或本地貨幣計價均有)，多數為投資等級，使得新興債在近期中美貿易紛擾中成為投資人停放資金的避風港。另外，根據我們的研究，我們認為投資人現在仍可持續加碼新興債，理由有以下三點：

1. 理由一：違約風險與利差維持歷史低檔

資料來源：Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/04/11；此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

信用風險對債券價格影響重大，當信用風險下降時，代表債券違約機率降低，對於債券價格影響正面。從上圖可看出，每當違約率下降時 (信用違約交換指數下降)，新興市場債價格都會迎來一波上漲 ( 利差指數走低，表示債券價格上揚 )。

鉅亨基金交易平台認為，目前新興債的違約風險仍維持低檔 (信用違約交換指數維持歷史低檔)，新興債利差不至於有快速上升的風險，對新興債未來表現看法樂觀。

2. 理由二：弱勢美元有利新興債表現

從歷史經驗來看，新興市場債券與美元指數的關係常呈現負相關。下表為 2006 年以來每一季美元指數下跌時，新興債的相對表現，可以清楚地發現，當美元指數走低時，新興債表現不俗。在這段期間，美元指數共出現 14 次下跌，同時，新興本地債全數收漲，新興主權債則出現 12 次正報酬，簡單來說，當美元走弱時，投資新興市場債獲得正報酬的機率極高。

鉅亨基金交易平台認為，在近期中美貿易戰的紛擾、川普稅改推升美國未來財政赤字以及歐洲、日本央行宣布縮減寬鬆計劃等影響之下，未來美元指數仍有偏弱的可能性，而只要美元維持弱勢，就有利新興債表現。

資料來源：Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/04/11；債券指數使用美銀美林債券相關指數；此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 理由三：前次關稅調漲期間，新興債表現佳

時勢造英雄，關稅議題雖使得股市動盪，卻反而成為新興債券投資的好機會，借鏡 2002 年美國布希政府調漲鋼鐵關稅的前例，在過去關稅調漲期間，債券型商品皆表現不俗，在整個關稅調漲期間，以新興主權債表現最佳，上漲 38.8%。

根據三月初的文章「貿易戰山雨欲來，怎麼辦？」，我們仍認為美國此次發起的關稅議題，主要目的是逼迫貿易夥伴坐上談判桌，一同解決美國貿易赤字問題，因此，協商過程中的紛擾會有，但爆發全球貿易戰的可能性仍低。

資料來源：Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/04/11；債券指數使用美銀美林債券相關指數；此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

美元弱勢，投資聚焦新興市場債券基金

國際資金持續流入新興市場債、違約風險維持歷史低檔、弱勢美元等原因，都使我們持續看好新興市場債未來表現，其中，新興本地債因具有匯兌收益優勢，在美元走弱時，表現通常更為強勁，建議投資人可瞄準同時持有主權債與本地債，或是單純持有本地債的新興債券基金。

鉅亨精選基金

>> 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

>> 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

鉅亨網投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，鉅亨網投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

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基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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