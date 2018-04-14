〈消費也能賺錢〉翻轉傳統消費市場版圖 瞄準3大題材

投資大師彼得．林區 (Peter Lynch) 曾提倡逛街投資法，教投資人從大眾所熱衷消費的生活現象中尋找投資機會。景順投信表示，新型態消費席捲全球，除了顛覆傳統消費方式，也帶來新的投資契機，其中，「指尖商機」正夯，電玩、電子商務席捲全球，因此看好新娛樂休閒題材。復華投信則表示，預估具消費升級題材以及受惠新科技趨勢所衍生的新消費產業將是可持續留意之標的。

隨著宅經濟的崛起，娛樂軟硬體就是成為亮點產業之一，景順消閒基金經理人 Ido Cohen 表示，遊戲機已進到了新的週期，2016 年及 2017 年有許多爆紅的行動遊戲上市，電玩廠商業績因此成長，尤其數位用戶銷售增加，軟體利潤較以往更佳。

Ido Cohen 進一步指出，全球行動裝置使用人口有 30 億人，以往遊戲機使用人口只有 4 億，相差甚劇，因此行動裝置可使電玩產業有長足發展，市場規模可擴大 6~7 倍，展望未來，該產業還有許多上漲潛力。

此外電玩遊戲發展出另一機會，也就是電競的風潮，不只與其他玩家一起玩遊戲、更能看別人玩遊戲。Ido Cohen 表示，若把各種運動與電競觀看人數比較，發現規模不亞於其他比賽，但以獲利能力來看，電競較其他運動比賽創造的獲利機會低，還有很大成長空間，因此娛樂軟體公司可望能創造新的營收來源。

除了娛樂軟硬體產業外，指尖商機還有電子商務，Ido Cohen 指出，在美國經濟漸入佳境的趨勢下，相較於傳統消費類股，更看好電子商務潛在的上漲空間。

而復華全球消費基金經理人王博祺表示，目前全球經濟景氣仍呈擴張狀況，美、歐等國仍溫和擴張，中國及其他新興市場國家亦穩定擴張，其中新興市場經濟好轉動能則相對較佳，也因為受大陸需求市場支撐，且全球千禧世代對化妝品消費喜好較前世代增加，在近期科技及工業類股股價波動之際，化妝品等消費類股表現仍相對強勢。

王博祺表示，儘管近期有中美貿易戰等消息面干擾，不過全球經濟維持擴張趨勢發展，企業實質獲利增長有利推升消費類股，或可著重聚焦著墨在較具成長潛力的新興市場消費產業。

王博祺進一步指出，現今消費終端需求因新科技推波助瀾，逐步從實體商品轉向虛擬購買服務，使泛消費類股涵蓋範圍及市場商機不斷擴大，隨線上消費成長快速，電商及行動支付等物聯網應用也是布局消費產業不可或缺的投資標的。