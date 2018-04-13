台股盤後－大立光跌深反彈 被動強勢吸金 周線上漲143點

台股今 (13) 日雖有美股走揚，但是電子權值股表現仍不給力，加上新台幣轉貶，兩岸也輪番軍演，因此指數呈現狹幅震盪，高低價差僅約 50 點，大立光成為權值股指標，跌破 5 日線後隨即反彈，但台積電及鴻海仍在平盤上下整理，被動及矽晶圓則有買盤加持，反倒是顯卡、生技、風電出現拉回，終場小漲 10.1 點，以 10965.39 點作收，成交值 1219.95 億元。周線上漲 143.86 點，周 K 線收紅。

以中小型股為主的櫃買市場則是開高震盪，終場上漲 0.49 點，以 155.28 點作收，成交值 483.44 億元，創近 2 個月來單日新高量。周線上漲 0.86 點，周 K 線收紅。

台股類股呈現漲跌互見，其中光電類股漲幅最大，達 2.3%，電器電纜、觀光、油電燃氣、資訊服務、半導體、電子零組件、電機機械、水泥、貿易百貨、其他電子、化學等也均收紅。

至於下跌類股則以生醫跌幅最重，玻陶、鋼鐵、化學生醫、建材營造、造紙、其他類、紡纖、汽車、通信網路、塑膠、電腦設備、電子通路、食品、金融、航運、橡膠等也均收黑。

電子三王今天呈現一強二平，其中股王大立光雖然第 1 季財報毛利率跌破 70%，早盤一度跌破年線，但是買盤隨即湧入，推升股價持續走揚，終場反倒站上 3400 元大關。鴻海及台積電則是在平盤上下震盪，台積電開小高後隨即翻黑，鴻海雖然全場都在平盤之上，但是漲幅相當有限。

被動元件則是今天的強勢族群，在下游系統廠釋出恐遭斷鏈的消息激勵下，市場看好被動今年營運將續旺到年底，激勵國巨盤中在以 570 元創掛牌新高，佳邦及九豪也以漲停作收，大毅、光頡、興勤、鈞寶、智寶、禾伸堂、華新科等漲幅也在 1% 以上。

至於風電概念股則是持續疲弱，包括亞力、中鋼構、新光鋼、台船、華城、中興電、永冠 - KY 等，均下跌逾 1%。

生技股也因為資金轉向而缺乏動能，康聯 - KY、科妍、寶齡富錦、和康生、佐登 - KY、麗豐 - KY、全宇生技 - KY、台耀也均下跌逾 2%。

顯卡族群也續拉回，撼訊遭摜壓到跌停，麗台及技嘉都在中場過後由紅翻黑，映泰及微星雖然相對抗跌，但尾盤漲幅也收斂到平盤附近。

分析師林孟漢表示，台股今天持續呈現類股輪動，其中股王大立光雖然早盤一度小黑，但隨即拉高，被動元件也續強，櫃買市場則由矽晶圓帶動，整體來看，因為近期新台幣有轉貶現象，不排除電子權值股有機會重回市場主流，下周有機會繼續朝 11000 點挑戰。