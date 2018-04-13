【華冠投顧】林驛銘:美股大漲，台股小漲!小心:軋完空單，殺多單?

美股大漲，台股開高後震盪，一度翻黑，最後小漲 10 點，以 10965 作收，成交量 1235 億元，價漲量增格局，周線漲 143 點紅 K 棒。

美股過去下跌時，台股逆勢抗跌，如今當美股大漲時，台股會漲不太動，這個之前就跟大家談過了，一切都在規劃之中! 重點是觀察 12 天之前大盤指數收 10986 點，今日收 10965，這 12 個交易日發現指數僅差 21 點並沒多大變化! 盤勢完全是上上下下震盪雙巴盤，多空都在累積能量，不過提醒大家指數不會一直停留在這裡，下周開始將會出現劇烈變化。在這段期間盤面上很多股票因為融券強制回補被軋空，不過隨著回補近尾聲，再度提醒小心: 軋完空單，殺多單! 舉例之前不段提醒挖礦股族群別碰，像撼訊 (6150)→4/3 融券強制回補日，股價被軋到 415 元，之後，開始殺多單，今日殺到跌停板 307.5 元，已經跌掉超過 100 元，舉例: 大峽 - KY(5281)，3/27 融券強制最後回補日，股價軋到 138 元最高，接著殺多今日殺至跌停 103 元，跌掉 35 元! 所以，下周起大家千萬要小心: 軋完空單，殺多單! 投資朋友自持持股多的人，務必做好資金以及風險控管! 今日強勢股: 矽晶圓台勝科(3532)，環球晶(6488)，中美晶(5483) 以及佳邦 (6284)，金麗科(2313)，銘鈺(4545)，精確(3162)，中環(2323)，耀華(2367)，九豪(6127)，VHQ- KY(4803)，大毅(2478)，晶電(2448)，TPK-KY(3673)，崴強(6298)，玉晶光(3406)，鈺邦(6449)，大宇資(6111)，華通(2313) 等。弱勢股: 國眾 (5410)，撼訊(6150)，承啟(2425)，昇銳(3128)，康聯 - KY(4144)，大峽 - KY(5281)，保銳(8093)，亞力(1514)，中鋼構(2013) 等。

選股方向建議: 以題材股以及第一季獲利表現亮眼公司為主!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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