台股盤後－金融甩尾力抗電子權值扯後腿 小跌18點月線失而復得

台股今 (12) 日早盤因為美國可能攻擊敘利亞，美股走跌影響，儘管一度越過 11000 點，但因電子權值股走勢相對疲弱，台積電及鴻海賣壓較大，大盤開高走低，所幸股王大立光逆勢抗跌，被動、PCB、光碟等次族群則是因為有漲價題材，股價也有撐，雖然中場還跌破月線，但尾盤靠金融股走揚收斂跌幅，終場加權指數下跌 18.73 點作收，成交值 10955.29 點作收，月線失而復得，成交值 1090.82 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是相對有撐，光電及生醫成為穩盤指標，終場上漲 0.49 點，以 154.79 點作收，繼續穩住在所有均線之上，成交值 391.62 億元。

台股類股呈現漲跌互見，其中電器電纜類股跌幅最重，達 1.1%，半導體、水泥生醫、觀光、汽車、鋼鐵、紡纖、電腦設備、橡膠、通信網路、食品、其他電子等也均收黑。

至於逆勢抗跌的則有電機機械、玻陶、光電、造紙、塑膠、油電燃氣、航運、電子零組件、資訊服務、貿易百貨、金融、建材營造、電子通路、其他類、化學等。

電子權值股今天又是不同調，台積電因為美股走跌而受到壓抑，股價開平走低，終場反倒失守 5 日線、10 日線及季線等均線；鴻海也是多數時間都在平盤之下震盪。僅股王大立光因為今天下午將舉行法說會，終場順利收復 3300 元大關。

大立光走穩帶動二線光學廠反彈，聯一光亮燈漲停，華晶科、光燿科、佳凌、先進光、玉晶光、今國光、新鉅科、揚明光等也均收紅。

被動元件則是由佳邦及立敦帶頭領軍，其中佳邦是因為國巨集團入股，市場看好後續整合效益，也帶動國巨、立隆電、金山電、凱美、智寶、禾伸堂、九豪、光頡等也均收紅。

印刷電路板也出現買盤湧入，包括華通、寶島極、柏承等亮燈漲停，燿華、律勝、久威、欣興、台郡、金像電、健鼎、瀚宇博等漲幅也超過 1%。

金融股則是尾盤強勢拉高，包括旺旺保、元富證、華票、中壽等均有買單敲入，兆豐金、元大金、華南金、第一金也均拉尾盤，國泰金及富邦金最後一檔也有逾千張買單敲進。

至於風電股則是又陷入整理，包括華城、大亞、亞力、永冠 - KY、中興電、新光鋼、中鋼構、世紀鋼等跌幅也超過 1%。

分析師王信傑表示，台股在經過 3 月營收公布之後，接下來就是要進入第 1 季財報公布期，因此市場對於獲利有基本面的個股，仍是買盤主要加碼標的，但是如果只是話題，而短期恐怕還是不會有獲利撐腰的族群個股，自然買盤力道就會減弱，整體來看，目前指數整理區間還是會在 11000 點附近震盪，主要壓力區將落在 11000-11200 點之間。