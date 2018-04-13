【華冠投顧】劉彥良 盤中解析

美股昨晚又是跟著川普在跑，這種情形不是很好，畢竟股市是要反映經濟、反映基本面，而不是反映政治人物的一言一行，不過這就是股市的過渡期，無論是美中貿易戰或美俄衝突，遲早會有落幕的一天甚至我認為未來的結局會往好的方向走。

盤前一樣在 LINE 上提醒投資朋友台股衝高勿追，連兩日攻上 11000 都站不穩滿代表壓力真的不輕，而以目前的外資動向、國際情勢、成交量等面向來看，就算真的過了也很能站穩，所以現階段是區間盤整、個股表現。

昨日股王 3008 大立光法說會，個人覺得是沒有任何的亮點，表現平平，至於股價也已反映掉 Q1 財報不佳，倒是近日除了大立光以外，3673 TPK、4943 康控、2367 燿華等蘋概股都有見到外資低接買盤開始進場，尤其是在 PCB 的 2313 華通，昨天單日就大舉回補 10766 張。

去年初分享「華人通通賺」2313 華通時，股價一路從從 20 元飆到 50 元。今年走過 Q1 營運谷底後，Q2 在蘋果新款 iPad、Macbook 訂單開始大量出貨下營運將明顯向上，而第三季在蘋果新機加持下將進入全年最旺季。外資剛在低檔開始翻多操作，後續表現值得期待。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估