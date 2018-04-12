三大法人賣超61億元 外資狂砍電子權值股 鴻海恐追平今年最長賣超

鉅亨網記者李宜儒 台北 2018年4月12號19點0分

台股今 (12) 日終場下跌 18.73 點，以 10955.29 點作收，月線；三大法人部分，外資及陸資賣超 57.66 億元，外資自營商賣超 0.74 億元，投信買超 2.6 億元，自營商自行買超 1.07 億元，自營商避險買超 7.5 億元，合計三大法人賣超 61.49 億元。個股部分，外資高持股的台積電、台達電及鴻海成重災區，其中鴻海遭外資賣超 2.3 萬張，已連 13 天賣超，明日有機會追平 2 月 5 日開始的連 14 賣。

期貨部分，三大法人則是呈現土洋對作，外資大減多單 7009 口，淨部位多單降到 41572 口；投信回補空單 824 口，淨部位空單來到 28562 口；自營商回補空單 2056 口，淨部位空單來到 3164 口，合計三大法人減碼多單 4129 口，淨部位多單為 9846 口。

外資今天持續大砍電子權值股，尤其外資高持股台積電、台達電及鴻海，更成為外資提款機，其中台積電遭外資連 3 賣，台達電也遭連 5 賣，鴻海的賣壓更是沉重，外資已連續 13 天賣超，直追今年最長的連 14 賣。反倒是大立光卻持續獲得外資青睞，連續 3 天買超。

另外群創、仁寶、彩晶、英業達、聯電、廣達、緯創、日月光、和碩、技嘉、華邦電、晶電、聯發科等，外資也有 3000 張以上左右的賣超。

不過外資對於金融的買超則有回溫跡象，包括玉山金、富邦金、開發金、元大金、華南金、永豐金、第一金、中信金、國泰金、台新金、新光金等都獲外資買超，僅兆豐金及合庫金遭賣超。

ETF 部分，外資連續 6 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資也是連續 4 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資也是連 4 天賣超，而且外資總持股也跌破 100 萬張，來到 91 萬張。

外資集中市場買超第 1 名為華通，買超張數 10766 張，第 2 名友達，買超 9119 張，第 3 名中環，買超 8940 張，第 4 名玉山金，買超 6011 張，第 5 名遠百，買超 5817 張。6 到 10 名依序為，中壽，買超 5698 張；潤泰新，買超 4458 張；錸德，買超 4282 張；元大 S&P 石油，買超 3234 張，臺企銀，買超 3066 張。

外資集中市場賣超第 1 名元大台灣 50 反 1，賣超張數 34914 張，第 2 名鴻海，賣超張數 23908 張，第 3 名全國，賣超張數 18132 張，第 4 名群創，賣超 13570 張，第 5 名台積電，賣超 8626 張，6 到 10 名依序為，元大滬深 300 正 2，賣超 8603 張；仁寶，賣超 8046 張；彩晶，賣超 8015 張；台達電，賣超 7026 張；英業達，賣超 6536 張。

法人表示，外資今天因為美股走跌而擴大賣超台股力道，電子權值股賣壓加大，多檔外資持股較高的大型電子股，包括鴻海、台積電、台達電等，外資賣壓都不小，同時外資也砍超過 7000 口台指期多單，顯示保守心態沒有改變，儘管台灣 50 反 1 外資也賣超，但是這還不能代表外資轉多，只能以降低持股視之，整體來看，台股目前內外資對作態勢明顯，指數仍將以盤整為主。