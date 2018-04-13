罕見！波克夏否決USG高層董事人選

投資人巴菲特旗下的波克夏公司 Berkshire (BRK.A-US) 計劃對 USG 集團 (USG-US) 提名的 4 名董事提出否決。USG 高層曾拒絕德國 Gebr Knauf AG 以 59 億美元的收購價。

USG 股價週四（12 日）收盤上漲 2.33% 來到 40.77 美元。

USG 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

USG 與 Gebr Knauf 同樣為建材製造商。

據了解，波克夏為 USG 的第一大股東，持股 31%。Gebr Knauf 擁有約 10.5% USG 持股。《路透》報導，巴菲特的助理在一封電子郵件提道，「波克夏目前的意圖是對 4 名董事之提名，提出否決」。

Gebr Knauf 開出的併購價為每股 42 美元，而在 3 月 23 日時，在競標公開前，USG 股價落在 33.51 美元水位。巴菲特稱他超過 17 年持股的 USG 投資令人失望，但「不是災難」。

Morningstar 分析師 Greggory Warren 提道，「通常不會從波克夏看到這類（反對高層）事件，他們也暫時不需要此（收購）資本」。巴菲特長期以來一直傾向於擁有整間公司，而非只擁有個股做投資。

波克夏對於販售其 4340 萬 USG 股票設定了最低價格，除了限制 Knauf 必須在 6 個月內將併購完成，也需在併購前以每股 2 美元給付無須償還的費用給波克夏。

USG 董事會有 10 名成員，但 5 月 9 日的年會上只有 4 個席位競選。USG 目前也擁有一個股東權益計劃或「毒丸計劃」 (poison pill) 防止任何併購。

股東權益計劃或「毒丸計劃」通常會釋放更多股票，已低於市價的價格販售給現有股東，使併購方需購入的股票變多，提升困難度。

Knauf 在一份聲明中表示波克夏的支持讓它們感到滿意。