美股盤後─敘利亞擔憂緩和 銀行股上漲 道瓊收高293點

川普總統澄清了可能飛彈攻擊敘利亞的立場，擔憂因所減緩，財報公布前，銀行股上漲，支撑了美國股市週四大幅收高。

銀行股帶動漲勢，摩根大通，花旗與高盛股價均上漲逾 2%。



道瓊工業平均指數收高 293.60 點或 1.21% 至 24483.05。

Nasdaq 指數收高 71.22 點或 1.01% 至 7140.25。

S&P 500 指數收高 21.80 點或 0.83% 至 2663.99。

費城半導體指數收高 24.60 點或 1.87% 至 1339.66。

川普在發布的推文中說道：「我從未說攻擊敘利亞何時會發生。可能很快，也可能一點也不快。無論如何，在我的政府執政下，美國已完成了清除 ISIS 的偉大任務。"感謝美國" 的聲音在那？」

分析師說，川普的話推升了股價，但市場仍有不確定性的問題。在問題解決前，股市仍將波動。

川普推文發布後，原油與黃金期貨回檔。

約在紐約中午時間，CNBC 報導美國正在考慮攻擊八個敘利亞的可能目標，主要指數短暫削減漲幅。

週三，華爾街則下跌，道瓊下跌逾 200 點，川普嘲弄俄羅斯，並威脅很快將攻擊敘利亞，為利空。

川普似乎在批評克里姆林宮，因俄羅斯支持敘利亞總統阿薩德。上週末，阿薩德涉嫌以化武攻擊平民。

週四，股市反彈。最新的財報季已經開始。貝萊德公布每股獲利與營收均高於預期。其股價上漲 1.5%。

達美航空公布公布獲利優於預期，其股價上漲 2.9%。

投資人對本財報季期望甚高。根據 FactSet 研究機構預估，S&P 500 企業第一季獲利將成長 17.1%，創 2011 年第一季以來，最大上升幅度。