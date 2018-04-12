地緣政治風險與通膨攀升兩相影響下 美債殖利率下滑減少

美國通膨上升使殖利率攀升，但近期因地緣政治風險上升，資金開始湧入較安全的美債，美債價格上漲，壓低殖利率。另一方面，聯準會的會議紀錄顯示，將傾向加快升息腳步，因為通膨預期良好，市場將面臨貨幣緊縮政策加快風險。

美債殖利率的表現

10 年期美債殖利率下降 1 基點至 2.790％，兩年期美債殖利率維持在 2.311％左右，30 年期美債殖利率則下降 1.4 個基點至 3.005％。隨著殖利率下降，債券價格上漲。

推動債市的因素

由於美國和中國之間的貿易衝突略有緩和，投資者的注意力轉至敘利亞，該國爆發毒氣攻擊，美國總統川普揚言將對敘利亞進行軍事攻擊，並且可能將攻擊敘利亞盟國伊朗和俄羅斯。

俄羅斯強勢回應，川普發推文表示：「準備好了俄羅斯，因為它們（導彈）會飛過去的，很好、很新而且『是智能的』，你們不應該和用毒氣殺死自己人民還沾沾自喜的野獸為伍！」

因為這些地緣政治的警張局勢，有些投資者被看似安全的債券所吸引。

此外，市場擔憂川普將開除特別檢察官 Robert Mueller 或是副檢察長 Rod Rosenstein，在 2016 年總統競選活動和通俄門事件等風暴下，華盛頓恐面臨另一波的政治紛爭，這些政治問題打壓了具較高風險的資產，投資者在尋找避險工具。

《MarketWatch》報導，3 月份消費者物價指數下降 0.1％，與經濟學家的預測相符，美債殖利率稍有回落，但與去年同期相比，消費者物價指數同比上漲 2.4％，這些數據凸顯了通膨壓力的風險，並有可能加強聯準會在未來幾個月緊縮貨幣政策的決心。

策略師的看法

Alliance Bernstein 的資深經濟學家 Eric Winogrand 表示：「我預計 [通膨] 的成長速度要比聯準會預期的快一點，這就是為什麼我仍然預計今年會有 4 次升息，儘管他們自己的預期呈現 3 次或 4 次升息的意見分歧。」

杰富瑞的首席財經經濟學家 Ward McCarthy 指出：「與最近的談話一致，聯準會成員對通膨前景的信心似乎越來越高，僅管還是有些人擔心相對較低的通膨預期，但沒有人特別擔心通膨會下降。」