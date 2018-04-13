盤前財經大事搶先讀2018年4月13日

今日操盤前瞻

財政部公布 3 月稅收

美國 4 月消費者信心指數

中國 3 月進出口貿易總額

法說會：瓦城、桓達、朋億、恒耀



美白宮證實：川普團隊正研議重新加入 TPP 盼談成更好的協定

美國白宮週四 (12 日) 證實，總統川普指示高階經貿官員研究重新進入跨太平洋夥伴協定（TPP），盼談成更好的協定。閱讀全文...

董事改選火熱 台新金、寶佳候選名單出爐 台新提滿 7 席

台新金 (2887-TW) 今 (2018) 年股東會將進行董事改選，與寶佳的大戰一直備受矚目，而董事候選人名單昨 (12) 日截止登記，台新金晚間宣布提名董事長吳東亮等 4 席董事、3 席獨立董事候選人，提滿 7 席；而寶佳則提名 2 席法人董事、1 席獨董。閱讀全文...

〈大立光法說〉Q1 業績不振 分析師：整體訊息面中性偏多

股王大立光 (3008-TW) 昨 (12) 日由執行長林恩平主持召開法人說明會，證券分析師黃漢成指出，受到手機市場需求不振，大立光第 1 季財報表現平平，不過這樣的業績仍可接受，且法說會的訊息中性偏多，包含未像年初時透露，營運可能衰退的訊息，加上生產良率可望改善，還有全塑膠鏡頭市場中仍具優勢。閱讀全文...

比特幣一度大漲 17% 升破 8 千美元

根據 CNBC 報導，Coinbase 網站數據顯示，週四 (12 日) 比特幣一度大漲 17%，價格升破 8,000 美元；據交易商推論，應是前一陣子的查稅潮影響趨緩所致。閱讀全文...

Homepod 概念股看過來 需求不如預期 蘋果砍訂單

據《Appleinsider》報導，蘋果公司 (AAPL-US) 首次進軍智能音箱業務的計劃並非順利，該公司因為需求未達預期，而降低了其 HomePod 產品的銷售預測，也減少了該設備的訂單。閱讀全文...