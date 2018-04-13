美白宮證實：川普團隊正研議重新加入TPP 盼談成更好的協定

美國白宮週四 (12 日) 證實，總統川普指示高階經貿官員研究重新進入跨太平洋夥伴協定（TPP），盼談成更好的協定。

白宮發言人 Lindsay Walters 表示，川普總統去年遵守競選時對大眾的承諾，退出歐巴馬政府談判的 TPP 協定，因為這對美國勞工與農民不公平，但他一向表明，他對於實現更好的協定保持開放態度，先前在達沃斯世界經濟論壇演說時也重申過此立場，因此川普要求首席經濟顧問 Robert Lighthizer 與美國貿易代表 Larry Kudlow 再次研究是否可能達成更好的協定。

白宮聲明並附上川普在達沃斯世界經濟論壇演說段落，內容提及，美國準備與所有國家談判互利的雙邊貿易協定，這將包括 TPP 國家。

但美國要重新加入 TPP 可能晚了點，因為在美國退出後，TPP 其餘 11 個成員國繼續推進，並於今年 3 月在智利簽署新協定，名為「跨太平洋夥伴全面及進步協定」（CPTPP）。

據美國「國會山莊報」等媒體 12 日報導，美國參議員 Ben Sasse 透露，川普除了考慮重新加入 TPP 以外，也表示有信心解決美國和中國能解決貿易衝突。

川普上週才揚言另對進口價值 1000 億美元的中國產品加徵關稅，週四卻表示，中美兩國最終可能不會互相徵收新的關稅，為中美貿易紛爭釋出和解訊號。