亞馬遜真的有泡沫嗎？

摘要：亞馬遜的賬面凈資產只有市值 4%。但是亞馬遜的零售業務建立起的「飛輪效應」讓亞馬遜有充裕的現金流，先人一步的雲服務也為亞馬遜賺了不少錢。儘管亞馬遜估值很高，但這可能並不意味著泡沫。

近來，美國科技「第一股」亞馬遜麻煩不斷。

不僅川普指責亞馬遜「奪走美國人的工作機會」，一些知名投資公司，如綠光資本、北歐銀行、摩根 · 克里克資本等也對亞馬遜股價去年迅速的上漲表示懷疑。

上述三個機構都稱，亞馬遜股價存在「泡沫」，但是在英國《金融時報》專欄作家 Jamie Powell 則認為，亞馬遜的泡沫並不大。

顯而易見的是，亞馬遜的估值很高。如今亞馬遜的交易量是去年股價營收比的 4 倍，是下一年預計本益比的 170 倍。如果亞馬遜被清算，那麼其賬面凈資產只有 6800 億美元市值的 4%。

據彭博社援引分析師的話稱，到 2023 年，亞馬遜的營收有望達到 5350 億美元，換言之，是 2017 年全美零售總額的 12%。如果亞馬遜的利潤年增長率為 8%，亞馬遜將在不遠的將來成為一個兆美元級的公司。

這樣的預計太過樂觀了麼？Powell 認為並不見得。Powell 首先從亞馬遜的零售服務（包含電商和傳統零售業、亞馬遜亞馬遜會員服務、配送業務等）分析：

在去年，零售業務的營收占到了亞馬遜總營收的 90%，而且是虧損的。

亞馬遜的虧損實際上是由於這家公司把錢投到了更多基礎設施建設中去，以期通過規模經濟來降低產品的生產和運輸成本，提升亞馬遜會員的用戶體驗，以及讓第三方賣家有利可圖。這其實並不新奇，這是亞馬遜很早前就提出的「飛輪效應」。

在亞馬遜的零售業務中，短短三年時間，第三方賣家的零售業務占比從 21% 增長到了 30%，扮演越來越重要的角色。

此外，基於多年來基礎設施的建設，亞馬遜現在為小型在線零售商提供運輸服務，依據貨物的尺寸、運輸距離等，抽取 10% 到 25% 的費用。

亞馬遜的會員每年向亞馬遜支付 99 美元的會員費。亞馬遜的會員規模已經占到了全美超過 60% 的家庭。由於會員將 99 美元的會員費視作沉沒成本，會員在亞馬遜上每年的花費是非會員的兩倍，大約為 1300 美元。

從現金流的角度看，亞馬遜表現如何呢？Powell 指出：

由於貨物的銷售和給供應商支付之間存在明顯的時間差（通常為 80 天），因此在 25 年的歷史中，亞馬遜幾乎完全可以通過自有資金完成營運。

但是也有例外。上一次亞馬遜利用股票市場獲取資金還要追溯到 2003 年。而在 2017 年的四季報中，亞馬遜的自由現金流達 65 億美元。

2003 年，亞馬遜拿了投資者的錢幹什麼呢？Powell 稱：

那一年，亞馬遜開啟了亞馬遜的雲服務（AWS），而 AWS 之後也成為亞馬遜最為賺錢的部門之一。從誕生至今，AWS 的營收增長了 4.65 倍，利潤翻了六番。儘管之後微軟、谷歌等競爭者也相繼進入雲服務市場，但是去年 AWS 的盈利依然增長 39%，並沒有出現明顯下滑。

除了零售業務和 AWS，亞馬遜還有其他的業務，包括人工智慧硬體 Echo 和去年收購的全食超市。Powell 稱：

去年聖誕節期間，Echo 是亞馬遜網上最受歡迎的禮物之一，並且目前已經占有了家用聲控人工智慧市場的大約三分之二市場市佔率。

而去年亞馬遜收購全食超市，更重要的是看中了全食超市的生鮮和日用品供應鏈，這也標誌着亞馬遜向線下零售的出擊。

總體而言，Powell 認為，亞馬遜的估值很高，但是並不意味著其中有泡沫。未來，對亞馬遜的監管可能會趨於嚴格，但是也不見得會對亞馬遜產生過多的負面影響。

『新聞來源／華爾街見聞』