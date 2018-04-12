fb、劍橋分析遭集體訴訟 索賠700億美元

據英國《衛報》報導，一批來自英國和美國的律師，日前在美國德拉瓦州一家法院提出集體訴訟，控告 facebook(FB-US) 和「劍橋分析」等 4 家公司濫用逾 7100 萬用戶的個人資料。

中新網 12 日報導，這起訴訟的涉案人士包括 2014 年領導「劍橋分析」公司的前白宮顧問班農 (Steve Bannon)，以及英國劍橋大學學者亞歷山大 • 科根 (Aleksander Kogan)。

原告律師表示，儘管涉及訴訟的公司侵犯「facebook」用戶的私隱權，但未被追究，他們因此提訴，確保事件不會重演。

這起訴訟尋求為每名受 fb 資料外洩事件影響人士索償最少 1000 美元，這意味著 fb 等公司一旦敗訴，或需支付逾 700 億美元的賠償金。

fb 上個月捲入數據濫用醜聞。「劍橋分析」公司被曝以不正當方式獲取數千萬 fb 使用者資料。這些資料來自劍橋大學學者亞歷山大 • 科根 2014 年推出的一款向 fb 用戶提供個性分析測試的應用。下載該應用之後，fb 使用者及使用者好友的資訊會被收集轉交給「劍橋分析」公司。外界質疑外洩的資料可能被用來影響 2016 年美國大選。

fb 創辦人祖克柏 (Mark Zuckerberg)10 日、11 日兩天出席美國參議院聽證會，就 fb 資料被濫用等一系列問題道歉。他承認 fb 在資料保護措施方面做得不夠，使其被用來傳播假新聞、仇恨言論，甚至被俄羅斯當局用以「干預」美國大選。