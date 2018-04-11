亞馬遜、Facebook和谷歌的三把利刃：巨頭何以隻手遮天？

他們是「守門人」，擁有篩選資訊的能力；他們的權力可以蔓延到其他市場，在起跑線上他們就已經遙遙領先；他們還能窺視你的一舉一動，隨時準備着把你從其他產品那裡搶回來，讓競品死在搖籃裡。

Facebook 的資訊外洩，讓美國民眾一夜恍悟，亞馬遜，Facebook 或是谷歌這樣的網路巨頭，已經可以隻手遮天。

芝加哥大學商學院 the Stigler Center 部落格日前刊發文章，提到美國科技巨頭的三種權力：守門人的權力，槓桿式放大的權力，以及資訊挖掘的權力。

「守門人」

守門人或是把關人（gatekeeper）是一個傳播學概念，其含義在於守門人可以篩選資訊，包括新聞媒體為受眾篩選、編輯消息，或是企業決定商品是否能進入市場等。

這篇題為《什麼讓科技平台如此強大？》的文章提到，網路巨頭的守門人權力，，來自於他們掌握了其他公司開拓線上業務時必須依賴的基礎設施。

美國有 55% 的購物搜尋在亞馬遜平台上進行，Alphabet 和 Facebook 占優 73% 的美國線上廣告，以及 83% 的增長，而蘋果和 Alphabet 壟斷了全世界 99% 的智慧型手機操作系統。

這種對基礎設施的掌握，讓這些科技巨頭成為所有人唯一的選擇。

擁有權力後就會止不住濫用權力。守門人擁有篩選資訊的能力，企業本質的科技巨頭，自然希望從離不開他們的用戶身上收割更多的羊毛。而且他們還會不斷地以守門人的權力，限制第三方接觸自己的用戶，進一步鞏固自己的地位。

槓桿式放大的權力

不僅是金融市場存在加槓桿，科技巨頭有加槓桿的本領。

如前所述，守門人賦予巨頭們篩選資訊的能力，而經過槓桿式的放大，科技巨頭把自己的權力，從基於線上基礎設施，放大到所有市場。

舉個例子，如果亞馬遜自營的產品，和其他在亞馬遜銷售的產品構成競爭關係，那麼亞馬遜可以優先呈現自家的產品，讓競品在自己的平台上排序靠後。——這當然讓人憤怒，去年，歐盟委員會就因為谷歌的濫用自己搜尋引擎的主導地位，把用戶引導向谷歌的購物服務，罰了谷歌 27 億美元。

資訊挖掘

這一權力相對比較好理解。網路巨頭的壟斷地位和用戶基礎，為其提供了海量數據。今天的你在哪個頁面停留了多久，光標指向哪裡，或是購物車裡的商品待了多久，你去看了它幾次——只要願意，巨頭們都能知道。

衍生出來，只要網路巨頭們願意，它們還能把第三方網站和其他 APP 的數據也都搜集起來——谷歌替你記住特定網站的密碼時，可能也可以搜集你在這一網站上的行為數據。

數據就是金錢，Facebook 的泄密醜聞，扎克伯格不得不出門，都是因為這一項資訊挖掘權力的濫用。當然 Facebook 在這一次的事件中未見得有主動的為惡，但消極的管理不力無疑存在。

在大量的資訊數據面前，「殺熟」開始出現，打車軟體的差異化定價已經是傳播最為廣泛的典例。而更誇張的是，巨頭們還可以嚴密監控，哪些可能的競爭對手正在搶走自己的用戶，並儘可能早地採取行動，利用用戶與平台之間的資訊不對稱來挽回用戶，把新興對手扼殺在搖籃里。

解決方案？

上述三種權力，很大程度上能解釋美國網路巨頭今天的壟斷地位。而芝加哥大學商學院刊發的這篇博文，還探討了可能的制約巨頭們的途徑。

該文章提到，守門人和槓桿式放大的權力，在過去也曾經有先例。只要有壟斷，就有守門人，他們就能進一步膨脹。

對於「守門人」，過去的解決方式是，政府出面設定規則，例如美國的《反托拉斯法》，就是對抗 19 實際下半葉鐵路公司的壟斷而生。而槓桿的問題也相對好辦，守門人想要把權力擴展到其他領域，那麼就限制他們在其他領域的活動，阻止平台參與競爭，不能又當裁判又當運動員。

但資訊挖掘是大數據時代的新挑戰。這些平台以數據為生，它們不但有隱私的問題，還有惡意競爭的問題。規範巨頭們的行為或是方法之一，例如限制他們搜集數據的領域，以及限制他們對數據的使用——具體的措施都有待討論。

但無論如何，博文指出，這些大平台都應該促進資訊的自由流通，與公開市場、公平競爭保持一致，而不是破壞這一理念，利用資訊黑洞來為自己謀利。

『新聞來源／華爾街見聞』