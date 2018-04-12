最應該令市場恐懼的一個數據：1300萬！

摘要：金融海嘯結束後的復甦已持續八年之久，而這期間全球金融服務業新流入 1300 萬從業人員。過去八年中超低利率和無窮量化寬鬆背景下的經濟擴張，就是他們成長認知的全部，除此之外他們一無所知。他們人生中最大的「驚嚇」，就要來了。

究竟什麼才是未來市場崩盤最可怕的驅動因子？是那些手中管理着巨額資產卻不知風險為何物的「新韭菜」。

加拿大著名資管公司 Gluskin Sheff 首席策略師 David Rosenberg 昨日（4 月 11 日）在推特上有感而發，稱自己總是會被人問起哪一個統計數據令他最為擔憂。

是「1300 萬」。這個數字是自上一次信貸崩盤結束以來，新加入全球金融行業的從業人員總數。

在 Rosenberg 眼中，這些年輕人除了大牛市中的買買買以外，對世界一無所知：從大麻經濟和科技股（FANGS）飆漲，到畢加索（指收藏品市場的價格飆升）和數位貨幣，過去八年中超低利率和無窮量化寬鬆背景下的經濟擴張，就是他們成長認知的全部。

自金融危機以來林林總總的資產門類隨著央行資產負債表的擴張，都呈現出一騎絕塵的上漲趨勢

而這些只識牛不知熊的人，經過八年的升職攀爬，已逐漸占據在全球交易鏈條的前沿位置。Rosenberg 警告，

他們人生中最大的「驚嚇」就要來了！

此前高盛報告《熊市的自我修養 (Bear Necessities) 》中，就曾列舉比對自 08 年金融危機結束以來，全球市場資產價格「通漲」和實體經濟通膨大相徑庭的表現（下圖）。

結果發現，在實體經濟通膨幾乎可以忽略不計（而在大宗商品方面甚至出現通縮態勢）的同時，資本價格如雨後春筍般出現泡沫式增長，儼然一副「一山更比一山高」的架勢。

高盛指出，目前惠及市場的經濟擴張周期，很大程度上是對寬鬆貨幣政策和低利率環境的反映。

金融資產價格的迅猛漲勢，已經將美歐實體經濟的名目 GDP 增長率（上圖紅柱）和通膨率地甩在了後面，而反映實體經濟的真實「價格」的標杆——薪資水平、消費品價格、房價和大宗商品價格——增長速度遠不及金融資產價格的「惡性通膨」。

現如今，只差令市場起舞的音樂戛然而止，而這些對熊市力量一無所知的交易員，將在劫難逃。

『新聞來源／華爾街見聞』