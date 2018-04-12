信義旗下「安信建經」推出「全案管理」服務 活化雙北土地資產

信義 (9940) 旗下「安信建經」推出「全案管理」服務，鎖定「雙北地區」及「所有權人不超過三位」的土地資產，做為主要開發條件，預估未來雙北地區待活化土地價值，可上看千億元，業務成長空間可期。安信建經由信義房屋持股 55%，台新金 (2887) 持股 30%，義美持股 10%，華新 (1605) 持股 5% 合資成立的公司，資本額 1.5 億元。



安信建經的全案管理服務，是接受地主委託，滿足資產開發過程中，包括稅務規劃、資金統籌、建築設計、營建管理、銷售、物管售服等相關流程服務，打造一條龍服務機制。



該公司最新案例即為甫於 3 月底動土的「盛元裕 - 土城案」，未來安信全案管理團隊也將持續落實此模式，為後續「三重光復路案」、「三重五谷王段案」及「土城忠義段」等個案服務，加上其他陸續洽談案件，累計約有 80 億元總銷。



「盛元裕 - 土城案」位於土城承天路，鄰近永寧捷運站及土城交流道，地理條件優異。土地開發後，地主除了仍握有 100% 產權，也是開發增值後受惠者。期間雙方多次溝通討論，作業過程公開透明，且地主擁有最終決策權。此案於 2018 年 1 月成功領取建築執照，3 月 28 日已舉辦開工動土大典。



盛元裕 - 土城案以創立「永寧第二新園區」為目標，占地約 520 坪，基地緊鄰「永寧科技園區」，並可機能延伸至土城工業區，採全案管理效率開發，將使價格極具競爭優勢，足以滿足欲進駐該區廠商需求。建築未來將規劃為 A、B 兩棟建物，A 棟為七層 (84-87 坪)、 B 棟為五層 (82-97 坪)、地下二樓 (地下室平面車位約 29 部)、19 戶廠辦大樓，總銷售坪數約 1,600 多坪，總銷金額約 6 億元。



安信全案管理一條龍服務，僅需三至五年作業時程，地主支付全案總銷金額 5%--10% 作為顧問管理費用，即可享有土地開發後的全部利益。簡單來說，「全案管理」就是由安信建經擔任全案建築開發的總舵手，全程進行專案管理，地主只要定期關心、了解專案進度，就可以等待完工獲利回收。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』