〈大立光法說〉4、5月持平3月 營運與良率走出谷底 新廠依規劃進行

台股股王大立光 (3008-TW) 今 (12) 日召開法人說明會，執行長林恩平指出，4 月及 5 月營收將與 3 月的 31.43 億元差不多；此舉也意味大立光將走出今年營運的谷底。而台中精密機械園區二廠產能開出進度，則仍依進度進行人員、設備的進駐。

大立光今年首季 88.77 億元，為 7 季以來新低，營收規模小及良率不如預期影響，首季獲利為 7 季以來新低，毛利率 63.3 則為 8 季以來的新低點。

林恩平說，第 1 季生產良率低落，主要是因新機種鏡頭導入有一定的學習曲線，且愈高階產品學習曲線愈長，產品型號就愈多，也會造成對良率的不利影響；大立光今年出貨主要產品仍在 6P(6 片塑膠鏡片) 產品，7P 產品也正由客戶導入，產品可能有部分會在今年小量出貨，但是大量生產及出貨還是要等 2019 年。

大立光開發 7P 的手機鏡頭，被法人圈視為築起另一道抗敵的門檻，林恩平指出，7P 的鏡頭多了一片塑膠鏡片在在鏡頭，取像、畫質表現將更優異，也有助降低手機晶片的運算負載；最重要的是以此全塑膠鏡頭的影像與 G+P(模造玻璃 + 塑膠鏡片) 鏡頭相比較，表現並不遜色。

但相對的，林恩平強調，由於 7P 鏡頭較目前 6P 鏡頭增加 1 片鏡片在鏡頭組之中，在鏡頭高度不能增加的要求下，鏡片厚度要更薄，且加 1 片鏡片後，形成鏡頭組中的鏡片排列、傾斜度處理困難度更高。

林恩平表示，目前對提高手機晶片運算效率，手機廠已推出採用 3 顆鏡頭的機種上市，但究竟是採 7P 鏡頭或 3 個鏡頭的方案，要看手機客戶產品怎麼設計及手機軟體的搭配。

大立光今天公布今年第 1 季業績，營收 88.77 億元，毛利率 63.33%，季減 8.39 個百分點，年減 7.64 個百分點，稅後純益 40.19 億元，季減 53.31%，年減 29.76%，每股純益為 29.96 元。

大立光法說上仍依慣例不回應有關第 1 季產能利用率及生產良率相關問題，不過對於台中精密機械園區二廠產能開出的進度，林恩平則表示，仍依進度進行人員、設備的進駐，同時也將提高相關工程人員的訓練，以有效推升良率。

大立光今天收盤價為 3300 元，上漲 70 元或 2.17%，成交量為 574 張。