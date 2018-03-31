信義房屋統計 3月房市交易量與去年同期相當 雙北表現較佳

信義房屋 (9940-TW) 統計全台門市 3 月前 28 天交易狀況，房市逐漸步入上半年旺季時期，3 月全台交易量較 1 月增加約 13%，較去年同期則年減約 2%，其中雙北市的買氣持續回溫，北市交易量年增 5%，新北市則年增 8%，表現優於中南部。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市已從谷底復甦，慢慢看到有些交易價格較這波低點反彈，甚至有些條件較好的社區，價格修正狀況並不明顯，預料上半年房市仍將吸引遞延的購屋買氣持續回籠。

曾敬德認為，雖然 2 月經歷一波股災，但並非景氣等基本面轉弱引起，因此對於房市並未造成太大影響，若由 3 月房市交易年增率與對比 1 月變動率來看，房市似乎逐漸打破過去一段「南溫北冷」的結構，台北市與新北市的年增率都優於中南部地區，北部房市已從寒冬中逐漸復甦。

台北市今年市中心領先復甦，不過到 3 月熱門交易的區域開始輪動，包括文山區、南港區、士林與北投區，交易量都是年度成長且較 1 月成長或持平的區域，由於平價的區域成交量較多，也拉低台北市 3 月的平均成交單價。

信義房屋指出，至於新北市第一圈的新店、永和，到新北市西側一帶的三重、新莊、蘆洲、林口等區域，也都是 3 月交易量年增且優於 1 月的區域，主要還是大台北生活圈買氣復甦，但北市房價可能總價太高或屋齡太舊，因此有些民眾沿著捷運、快速道路或高速公路向外找好宅，加上新北市房價也有一波修正，因此帶動交易量能回溫。

而台灣中、南部地區，雖然彈升幅度不如北部明顯，但仍維持相對穩定的市況，台中市交易量年減 5%，和一月相比增加約 8%，高雄市則是年減 4%，但和 1 月相比也成長 11%。