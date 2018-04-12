傳特斯拉目標明年11月開始生產Model Y 兩年後中國投產

路透社本週報導，兩位供應鏈的消息人士透露，特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 準備在 2019 年 11 月開始生產 Model Y 運動休旅車，並於兩年後在中國投產。特斯拉下一個目標可能在其資源和產能上。

根據路透社掌握的消息，特斯拉執行長馬斯克將接受供應商契約對 Model Y 的初步投標。關於該計畫，特斯拉提供給供應商的詳細資訊一直很少，先前也沒有提供生產時間表，但現在指出 Model Y 將於明年 11 月在加州 Fremont 工廠生產。

特斯拉拒絕回應。

Model Y 的詳細資訊顯示，即使疲於對應 Model 3 的生產工作，特斯拉仍努力推進打造新車輛的計畫。儘管 Model 3 一開始用訂金可全額退還的方式吸引了約莫 50 萬輛的訂單，但因為製造過程種種瓶頸，特斯拉頻頻推遲交車，也延後了原本受高度期待的營收來源，加劇公司的現金緊縮情形。

本月稍早，為了安撫投資者，特斯拉聲稱第一季 Model 3 每週產量上升一倍，第二季可以加速生產至每週 5000 輛，或約每年 25 萬輛。

競爭性招標是汽車製造業複雜進程中至關重要的一步。汽車製造商公佈其計劃後，供應商將根據成本和技術等因素進行競爭。

特斯拉已經向供應商發佈了資訊請求（RFI）。

其中一個供應商消息來源表示，對於新車型，汽車製造商通常會在生產開始前兩到兩年半選擇零件供應商。但 2019 年 11 月 Model Y 就開始生產，距今僅約一年半之遙，這被認為「積極但有可能」，時間表縮短是有可能辦到的，因為 Model Y 將在與 Model 3 相同的平台上打造。

特斯拉以其積極的時間表與高風險承受力聞名，以利更快速將汽車推向市場。為了節省時間和成本，特斯拉冒險跳過 Model 3 生產前的測試階段，以俾直接進入生產加工，但一如路透社去年報導，這樣的方式一旦產生問題，就會更難修正。

100 萬輛 Model Y ？

Model Y 只是特斯拉眾多項目中的其中一項，特斯拉近幾個月才推出 Tesla Semi 和一款新型 Roadster。特斯拉還在內華達州打造「Gigafactory」超級電池廠（該處電池模組組裝問題導致 Model 3 推遲交車），不久的將來也預計在中國打造一座工廠。

特斯拉表示今年不需要籌集額外資金。但穆迪上個月就因為認為特斯拉需要籌資 20 億美元以上，而調降該公司評級，引起外接擔心特斯拉現金儲備狀況與其達成生產目標的能力。該公司去年燒光的現金達 34 億美元。

雖然沒有給時間表，但馬斯克今年二月向分析師表示，特斯拉目標每年 Model Y 產能 100 萬輛。

兩位消息人士表示，供應商可能估計美國的年產能為 50 萬輛，但中國的產量可能會低得多，或許僅數萬輛。

每年生產 50 萬輛 Model Y 等同馬斯克計畫今年年底前 Fremont 的總產量，但現在特斯拉連這個產量也差得遠了。

供應商通常會使用汽車製造商的生產目標制定實際生產量公式，依據個別車廠執行能力和消費者需求。一位消息人士表示，特斯拉的 RFI 與其他車廠相比，細節資訊少很多，而且也沒有提供 Model Y 的數量估計。

馬斯克 2 月時表示，與這輛 SUV 相關的資本投資將於 2018 年底開始。特斯拉曾表示，Fremont 工廠每週產能可達 1 萬輛，不必打造新工廠，但該公司預計今年某一段時間該工廠只生產 Model 3 ，產業部分人士認為該工廠沒有多餘的空間可以支撐這樣的產量。

消息人士表示，Model Y 任何重要項目都可能需要新設施，儘管在現行 Model 3 產線上，能打造的 Model Y 數量很低。