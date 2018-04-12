分析師：電動汽車市場競爭強勁 特斯拉股價恐暴跌70%

Vertical Research Group 的分析師 Gordon Johnson 指出，電動汽車行業競爭激烈，並且越來越多製造商將加入市場，Vertical 對特斯拉的股票評級為「賣出」，並且認為該公司股價可能將在明年年底降至每股 84 美元。

Johnson 周三在《CNBC》的節目上表示：「2019 年年底，我們覺得股價會掉到 84 美元。」特斯拉 (TSLA-US) 在 11 日的收盤價格為每股 300.93 美元，在代表跌幅將超過 70%。

特斯拉股價日線走勢圖

Johnson 表示，市場日漸強烈的競爭，以及特斯拉面臨的生產瓶頸，阻礙了公司未來的發展，舉例來說，雪佛蘭 (Chevrolet) 的 100% 純電動車 Bolt，充飽電可以行駛超過 200 英里，是特斯拉 Model 3 的競爭對手。

今年還有 4 款電動車將發布，而根據 Vertical Research Group 計算，從現在到 2022 年，將會有多達 101 款的電動車上市，強力的競爭即將到來。

同時，特斯拉表示，2017 年上半年銷售額將增長 60％以上，但 Johnson 指出，特斯拉的實際銷售額僅成長了 6％，而在美國地區，銷售額僅同比增長 3％。

此外，特斯拉一次又一次的沒有達成生產目標。在 2014 年時，特斯拉執行長馬斯克表示，將在 2015 年生產 6 萬輛 Model X，但僅生產 208 輛，而該公司還表示 2017 年第 3 季將生產 1600 輛 Model 3，但它只生產約 200 輛。

Johnson 另外指出，為了達成生產目標，特斯拉今年需要再度募資，以支撐上揚的生產成本，但在此同時，特斯拉不斷地計畫發布新款車輛，據路透社週三報導，特斯拉預計在 2019 年 11 月發布 Model Y 運動型休旅車，並在兩年後於中國開始生產。