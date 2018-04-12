郭明錤：蘋果AR技術已被OPPO追上 軟體研發為首要挑戰

凱基證券知名蘋果分析師郭明錤在周三的報告中指出，蘋果在軟體上的開發創新將會是近年最大的挑戰，重點不在硬體，舉例來說，蘋果的在 AR 技術的領先優勢，已逐漸被中國手機大廠 OPPO 所追上。

郭明錤在研究報告中寫道，蘋果的軟體開發落後給硬體開發，這將影響評果的創新策略，不利於軟硬體的整合。

郭明錤以 OPPO 在短時間內趕上蘋果 AR 技術為例，蘋果在去年推出 ARKit 平台，而郭明錤預測 OPPO 僅花了 6 至 9 個月即追上此核心技術，騰訊的熱門手遊《王者榮耀》，將在下個月推出 AR 版本，新版本不僅將與 iOS 系統相容，亦可在較低價的 OPPO 手機上使用，這代表著 OPPO 已擁有這些高科技技術。

《王者榮耀》估計全球有 2 億玩家，主要集中於中國，而郭明錤指出，OPPO 負責研發 API 將硬體和軟體整合，並與騰訊軟體研發團隊合作，以及支援商湯科技 (SenseTime) 的演算法。



郭明錤補充說，自從蘋果在 2017 年的 WWDC 首次亮相 ARKit 以來，iOS 系統上一直沒有出現重量級的 AR 應用程式。他認為 Apple 在 AR 領域的投入，理應使 Apple 可以搶在 Android 陣營前，率先推出受歡迎的 AR 應用程式。

這些投入包括：

（1）比 Google 早發布 AR 開發工具 ARKit

（2）客製化 SoC（包括 CPU 與 GPU）

（3）客製化的後製相機。

然而在 ARKit 發布近一年以來，iOS 上並沒出現重量即的應用程式，而《王者榮耀》支援 iPhone 和 OPPO 智慧型手機代表著 Apple 的 AR 領先優勢已被 Oppo 大幅拉近。

而以軟體整體來說，過去一年對蘋果來說不是最好的一年，macOS High Sierra 出現安全性漏洞，偏好設定的 App Store 可透過任意密碼完成授權和解鎖，而 iOS 11 與 macOS 的 iMessages 面臨「chaiOS」漏洞。

今年 1 月份，多份報導指出，蘋果將更專注於軟體開發的品質，重視修復錯誤、功能改善與增強穩定性。