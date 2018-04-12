財報怎麼看？高盛：別被稅改後膨脹的數字迷惑 買內部銷售成長的股票

高盛鼓勵客戶趁第一季財報發布前，快買進內部銷售成長的公司股票，而非那些因為新稅制而數字膨脹的公司。

高盛高級股票策略師 David Kostin 表示，「我們建議投資者關注銷售和稅前利潤反映出來的內部成長，而非因為減稅而支撐的 EPS 成長。共識預測，能源、資訊科技和原物料產業會有兩位數的銷售成長，強勁的營收成長符合第一季經濟活動紮實的情形。」

他也曾預期 S&P 500 銷售成長 10%，創下 2011 年以來最快成長速度。

他補充，美元走疲也應該會支撐營收，因為美元貶值通常會推升出口，讓銷售優於平均。

Kostin 特別強調幾家潛在優於大盤的個股，包括 Netflix (NFLX-US)、亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 和貝萊德 (BlackRock) (BLK-US)。

Kostin 報告寫道，「稅改對先前高稅率產業提供最強的支撐力，例如電信服務業和消費者自選產業。共識預期，調降後的稅率將貢獻 7 個百分點至全年 EPS 成長 19%。但我們 14% 從上而下 2018 EPS 成長估計部分反映出，減稅的好處可能不適用股東。」

儘管前景看好，高盛股票團隊也承認近來股市波動，「科技業的監管風險和中美貿易摩擦合併導致了市場的不確定性，今年迄今 Cboe 的恐慌指數 VIX 平均在 18，較去年同期 11 還高。」

眾多華爾街分析師指出，今年股價已經漲逾 50% 的 Netflix 正努力打造全球市場，雖然常因其高昂的成本和消耗現金的行動受到批評，但 Netflix 仍穩定戮力構建其原始內容，以吸引更多月度用戶。Netflix 股價也獲大摩小摩和高盛三家大型投行調高目標價。

金融服務業巨擘貝萊德週五將公布財報，每股獲利可望高於華爾街預期的 6.41 美元。該公司管理的資產較 2017 年激增 22%，總規模達 6.288 兆美元。