【大慶證券】投顧盤前－地緣政治影響 盤面聚焦業績題材股



◆盤勢分析

中東地緣政治急速惡化，加上美國 3 月 CPI 年增 2.4% 達一年來最大升幅，核心 CPI 也年增 2.1%，FED 會議紀錄也表態加速升息的可能，多項利空因素拖累美股昨日表現疲軟，道瓊一路維持平盤下震盪走勢，終場下跌 218 點，但費半指數在科技股拉抬下表現相對強勢，終場守穩半年線，綜觀來看，僅管近期國際政經事件頻傳，但預估對市場僅會造成短期波動，後續焦點在於企業財報表現，股市持續低檔震盪。

亞股昨日呈現反彈格局，但多頭力道不足，包含日、韓股市在缺乏領頭羊的情況下呈現開高走低，終場均以小跌作收，上檔則持續面臨季線反壓，預期短期將延續低檔震盪不變。同時，陸股受惠市場情緒改善，指數跳空開高突破盤整區間上緣，惟上方面臨月線反壓造成尾盤漲幅收斂，終場以小漲 0.6% 作收，連續第三日上揚，在中美貿易戰雙方均釋出善意的情況下，有助陸股挑戰前波高點，長多不變。

在美股四大指數齊揚下，台股昨日以 10961 點跳空開出，直接收復月線關卡，早盤最高更衝破 11000 點大關來到 11016 點，走勢強勁，但由於權值股反彈力道不足，指數漲幅開始收斂，整體呈現開高震盪走低的格局，終場僅上漲 46.84 點，以 10974 點作收，成交量略降至 1288 億元。就技術面觀察，雖然大盤昨日已站上所有均線，日 KD 也持續交叉向上，但外資在期貨多單再次減碼 1347 口、淨多單口數 48604 口，現貨也賣超 8.3 億元，顯示外資態度依舊觀望，導致指數上攻力道不足，研判短線將持續橫向震盪，待國際股市明顯轉強後才有機會站穩 11000 點關卡，挑戰前波高點。盤面表現則仍以業績亮眼股為焦點，除台積電扮演撐盤角色之外，金融股如國泰金、中信金、第一金… 表現同樣強勢，塑化股的台塑化、南亞、台塑也同步走揚。中小型股方面，在內資持續主導行情的情況下，具有業績的族群包含矽晶圓、被動元件、工具機等持續強勁，個股如中美晶、國巨、上銀等持續創下新高，可望帶動族群內其他個股輪動表態。另外，近期具有政策題材的生技及風電等族群為盤面人氣指標，昨日在震盪過後又重新表態，包含寶齡、佐登 - KY、美時及中鋼構、台船、上緯等均轉強，在不追高的情況下建議仍可偏多操作，綜觀而言，盤面表現回歸基本面，其他族群包含塑化、紡織、食品等也可留意。

