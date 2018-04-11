【華冠投顧】04/11（三）業績行情啟動？今天出現業績好、線型佳的飆股是誰？

◆盤勢分析

中美貿易戰果然如老師預期和緩了。川普提出兩方將達成智慧財產權協議，習近平則釋出加強知識產權保護的「四大舉措」，昨日道瓊指數大漲了 400 多點！中美貿易暫時沒事了，台股的業績題材將會進一步持續進行，如 2330 台積電三月營收改寫單月歷史新高紀錄，是業績行情的最大訊號。今日 3504 揚明光、4916 事欣科、4707 磐亞三月營收成長率都暴增，今日也全攻上漲停板。昨日大漲的被動元件龍頭 2327 國巨今日盤中也再創新高，之後和 2492 華新科、6173 信昌電、3026 禾伸堂一樣拉回量縮整理，類股輪動到到 3504 揚明光、3362 先進光等跌深反彈股，OTC 連三天留上影線。

大盤指數靠著 2330 台積電、2317 鴻海、2354 鴻準、2454 聯發科、6505 台塑化、2882 國泰金、2884 玉山金、2891 中信金、5871 中租 - KY 等權值股拉抬穩盤，收盤漲 46 點。今日上漲家數 834 家，下跌家數 598 家。漲停家數增至 36 家，跌停家數減到個位數。

※其他強弱勢族群

強：2405 浩鑫、5607 遠雄港、4190 佐登 - KY、3217 優群、2323 中環等

弱：8069 元太持續被法人大幅調節，今日依然大跌…… 歡迎免費加賴收聽《股市幸運星》節目。最後祝各位投資好朋友明日操作順利！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

