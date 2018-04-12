台股盤中─市場觀望測試月線支撐 蘋概及漲價族群為盤面焦點

台股今 (12) 日市場觀望氣氛較濃，集中市場預估成交值約 1000 億元，量能較昨日收縮，並回檔測試月線支撐，證券分析師黃漢成指出，市場資金重回電子股，台股今日盤面重點以蘋概及漲價族群為重點。

台股今天電子成交比重占大盤達 48%，包括蘋概股燿華 (2367-TW)、華通 (2313-TW) 及漲價族群的達邁 (3645-TW) 與立隆等，成為盤面重點；風電及生技族群股價轉弱。

黃漢成指出，台股今日集中市場量能萎縮，原因在美國可能攻打敘利亞，外資態度轉趨保守，另外，市場籌碼來看，加權指數 1 萬 1000 點上檔仍有壓力，影響盤勢走勢。

台股今日早盤開在 10984.12 點，最高 11008.2 點，最低 10941.34 點，目前指數仍站穩所有均線，黃漢成說，台股重新站回 1 萬 1000 點將是遲早的事。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，股王大立光 (3008-TW) 今日將召開法人說明會，對第 2 季的的展望將影響日後蘋概股表現。

證券分析師張陳浩指出，今日盤中中環 (2323-TW)、錸德 (2349-TW) 及二線光學族群走揚，顯示內資勇於介入低基期族群，顯然對目前台股走勢看法仍然偏多。